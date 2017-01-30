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بعد بلاغات.. "نزاهة" تدخل على خط "الخطوط" وتحقق في منصب "اللبنانية" الكبير!

استياء من تجاهل كوادر وطنية واستعانة بأجنبية.. والمتحدث الرسمي: تعمل مستشارة

تحقّق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، في تعيين شركة الخطوط الجوية السعودية، للبنانية تُدعى كريستي سركيس في منصب كبير داخل الشركة؛ ذلك بعد بلاغات من المواطنين على موقع "تويتر"؛ أبدوا استياءهم من تجاهل "الخطوط" للكوادر الوطنية والاستعانة بأجنبية.

وعلّقت "نزاهة" في ردودها، بأنها تعاملت مع البلاغات، وأحالتها إلى الوحدة المختصّة في الهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وكانت شركة الخطوط الجوية السعودية، قد أكدت، أمس الأحد، أن اللبنانية "كريستي"، تمّ تعيينها مستشارة للشركة، وليس في منصب مدير العلاقات العامة والإعلام؛ فيما أوضح المتحدث الرسمي للخطوط السعودية منصور البدر، حينها، أن السيدة اللبنانية كريستي سركيس، ستعمل في الخطوط السعودية كمستشارة للإعلام والاتصال الدولي؛ نظير خبرتها في هذا المجال في شركات طيران عربية وشركات دولية.

يشار إلى أن "كريستي سركيس" شغلت في 2010 منصب مسؤول رئيسي للعلاقات الإعلامية في الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين بالخطوط الجوية القطرية، قبل أن تعيّن في 2012 بمنصب المدير التنفيذي للاتصالات بالشركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد بلاغات.. "نزاهة" تدخل على خط "الخطوط" وتحقق في منصب "اللبنانية" الكبير!
سبق

تحقّق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، في تعيين شركة الخطوط الجوية السعودية، للبنانية تُدعى كريستي سركيس في منصب كبير داخل الشركة؛ ذلك بعد بلاغات من المواطنين على موقع "تويتر"؛ أبدوا استياءهم من تجاهل "الخطوط" للكوادر الوطنية والاستعانة بأجنبية.

وعلّقت "نزاهة" في ردودها، بأنها تعاملت مع البلاغات، وأحالتها إلى الوحدة المختصّة في الهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وكانت شركة الخطوط الجوية السعودية، قد أكدت، أمس الأحد، أن اللبنانية "كريستي"، تمّ تعيينها مستشارة للشركة، وليس في منصب مدير العلاقات العامة والإعلام؛ فيما أوضح المتحدث الرسمي للخطوط السعودية منصور البدر، حينها، أن السيدة اللبنانية كريستي سركيس، ستعمل في الخطوط السعودية كمستشارة للإعلام والاتصال الدولي؛ نظير خبرتها في هذا المجال في شركات طيران عربية وشركات دولية.

يشار إلى أن "كريستي سركيس" شغلت في 2010 منصب مسؤول رئيسي للعلاقات الإعلامية في الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين بالخطوط الجوية القطرية، قبل أن تعيّن في 2012 بمنصب المدير التنفيذي للاتصالات بالشركة.

30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
10:23 AM
استياء من تجاهل كوادر وطنية واستعانة بأجنبية.. والمتحدث الرسمي: تعمل مستشارة

بعد بلاغات.. "نزاهة" تدخل على خط "الخطوط" وتحقق في منصب "اللبنانية" الكبير!

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحقّق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، في تعيين شركة الخطوط الجوية السعودية، للبنانية تُدعى كريستي سركيس في منصب كبير داخل الشركة؛ ذلك بعد بلاغات من المواطنين على موقع "تويتر"؛ أبدوا استياءهم من تجاهل "الخطوط" للكوادر الوطنية والاستعانة بأجنبية.

وعلّقت "نزاهة" في ردودها، بأنها تعاملت مع البلاغات، وأحالتها إلى الوحدة المختصّة في الهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وكانت شركة الخطوط الجوية السعودية، قد أكدت، أمس الأحد، أن اللبنانية "كريستي"، تمّ تعيينها مستشارة للشركة، وليس في منصب مدير العلاقات العامة والإعلام؛ فيما أوضح المتحدث الرسمي للخطوط السعودية منصور البدر، حينها، أن السيدة اللبنانية كريستي سركيس، ستعمل في الخطوط السعودية كمستشارة للإعلام والاتصال الدولي؛ نظير خبرتها في هذا المجال في شركات طيران عربية وشركات دولية.

يشار إلى أن "كريستي سركيس" شغلت في 2010 منصب مسؤول رئيسي للعلاقات الإعلامية في الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين بالخطوط الجوية القطرية، قبل أن تعيّن في 2012 بمنصب المدير التنفيذي للاتصالات بالشركة.

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