بعد بلاغ مواطن.. "التجارة" تضبط 87 طناً من الأسماك الفاسدة بالشرقية
عبدالله البرقاوي
سبق
2016-12-24
ضبطت فرق "التجارة" 87 طناً من الروبيان والأسماك الفاسدة قبل توزيعها بالأسواق، فيما احتجزت 2700 علبة تم تزوير تاريخ صلاحيتها، وذلك بعد بلاغ مواطن.
وانتهت الوزارة من إتلاف السلع الفاسدة بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، فيما تم استدعاء مسؤولي المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات بحقها.
24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
05:08 PM
قبل توزيعها بالأسواق
بعد بلاغ مواطن.. "التجارة" تضبط 87 طناً من الأسماك الفاسدة بالشرقية
ضبطت فرق "التجارة" 87 طناً من الروبيان والأسماك الفاسدة قبل توزيعها بالأسواق، فيما احتجزت 2700 علبة تم تزوير تاريخ صلاحيتها، وذلك بعد بلاغ مواطن.
وانتهت الوزارة من إتلاف السلع الفاسدة بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، فيما تم استدعاء مسؤولي المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات بحقها.