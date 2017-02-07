بعد تصريح ترامب.. البيت الأبيض: 78 هجوماً إرهابياً لم يحظَ بالتغطية الإعلامية

أصدر البيت الأبيض قائمة تضم 78 هجوماً إرهابياً، من بينها الهجوم الذي وقع في سوق بمناسبة أعياد الميلاد في برلين خلال شهر ديسمبر الماضي، يعتقد الرئيس الأمريكي أنها لم تحظَ بالتغطية الإعلامية الملائمة.

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" التي نشرت القائمة على موقعها على الإنترنت، توضّح القائمةُ: (المدينةَ، والشهر، والسنة، والهدف، والمهاجم) بالنسبة للحوادث التي تَضَمّنتها.

وبالإضافة لهجوم برلين، تضم القائمة أيضاً هجمات بارزة مثل الهجوم الذي وقع في نيس يوليو الماضي، وإطلاق النار في ملهى بلس في أورلاندو بفلوريدا في يونيو الماضي، وإطلاق النار في سان بيرنادينو في كاليفورنيا في ديسمبر 2015، والهجمات التي وقعت في باريس في نوفمبر 2015.

ووفق "فرانس برس" كان ترامب قد قال أمس الاثنين: إن الهجمات الإرهابية لم تحظ بالتغطية الإعلامية التي تستحقها.

وقال: "لقد رأيتم ما حدث في باريس ونيس، وفي جميع أنحاء أوروبا، الصحافة غير الصادقة لا تريد تغطية هذه الأحداث؛ فهي لديها أسباب وأنتم تدركون ذلك".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبنسر لاحقاً، القول: إن الرئيس يعتقد أنه "لم يتم تغطية الهجمات بصورة ملائمة" وليس "لم تتم تغطيها".

وقالت صحيفة "ذا هيل": إن المسؤولين قدّموا قائمة الهجمات للصحفيين بعد ساعات من تصريحات ترامب.