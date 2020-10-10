بعد تهديدات إبادة القبائل.. ضاحي خلفان: يجب فرض منع تسلّح على قطر

قال: تنظيم "الحمدين" إرهابي يمكن أن يضرب 200 ألف بالغازات السامة

دعا نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، إلى ضرورة فرض منع تسلّح على قطر؛ وذلك بعد التصريحات الخطرة التي أطلقها مستشار أمير قطر محمد المسفر، أمس الاثنين، وأكد فيها أن نظام الدوحة سيبيد القبائل القطرية بالغازات السامة في حال تحرّكها ضد نظام تميم.

وقال الفريق ضاحي خلفان عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "المفروض فرض منع تسلّح على قطر؛ لأن تنظيم الحمدين إرهابي، يمكن أن يضرب المواطنين المتظاهرين الـ 200 ألف بالغازات السامة مثل ما قال المسفر".

وتابع نائب رئيس الشرطة: "يبدو أن القوات القطرية جهّزت القنابل الكيماوية للمتظاهرين، وإلا من أين أتى المسفر بهذه المعلومات؟".

وكانت الفدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا استنكرت التهديدات الخطيرة بإبادة القبائل القطرية بالغازات السامة في حال تحركها ضد النظام القطري، التي جاءت عبر تصريح بثته قناة قطر، أمس الاثنين، لمستشار أمير قطر محمد المسفر.