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بعد تهديد بإبادة القبائل بغازات سامّة .. "رسالة حقوقية" للتحرُّك دولياً ضدّ النظام القطري

ترفعهما منظمتان إحداهما في بريطانيا وأوروبا مطالبتين بتسليط الضوء على قمع المعارضين

استهجنت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، التهديدات الخطيرة بإبادة القبائل القطرية بالغازات السامّة، في حال تحرُّكها ضدّ النظام القطري، التي جاءت عبر تصريح بثّته قناة قطر الرسمية لمستشار أمير قطر محمد المسفر؛ أمس الإثنين.

وأعربت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، عن القلق البالغ إزاء هذه التصريحات التي تعكس خطورة ما آلت إليه الأزمة الداخلية على المعارضين القطريين والرسائل الخطيرة التي حملتها للمواطنين المعارضين، ولاسيما أنها تعكس الموقف الرسمي للحكومة القطرية.

وفي هذا الصدد طالبت "الفيدرالية" و"المنظمة"، المجتمع الدولي، بالتدخُّل لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع ترجمة التهديدات إلى أفعال حقيقية، وذلك من خلال رسالة سترفعهما المنظمتان إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لأجل تسليط الضوء على تهديدات الإبادة التي نقلتها القناة القطرية الرسمية، في ظل سياسة القمع التي تمارسها سلطات قطر بحق المعارضين ونشطاء الرأي.

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بعد تهديد بإبادة القبائل بغازات سامّة .. "رسالة حقوقية" للتحرُّك دولياً ضدّ النظام القطري
سبق

استهجنت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، التهديدات الخطيرة بإبادة القبائل القطرية بالغازات السامّة، في حال تحرُّكها ضدّ النظام القطري، التي جاءت عبر تصريح بثّته قناة قطر الرسمية لمستشار أمير قطر محمد المسفر؛ أمس الإثنين.

وأعربت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، عن القلق البالغ إزاء هذه التصريحات التي تعكس خطورة ما آلت إليه الأزمة الداخلية على المعارضين القطريين والرسائل الخطيرة التي حملتها للمواطنين المعارضين، ولاسيما أنها تعكس الموقف الرسمي للحكومة القطرية.

وفي هذا الصدد طالبت "الفيدرالية" و"المنظمة"، المجتمع الدولي، بالتدخُّل لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع ترجمة التهديدات إلى أفعال حقيقية، وذلك من خلال رسالة سترفعهما المنظمتان إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لأجل تسليط الضوء على تهديدات الإبادة التي نقلتها القناة القطرية الرسمية، في ظل سياسة القمع التي تمارسها سلطات قطر بحق المعارضين ونشطاء الرأي.

10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
12:49 PM

بعد تهديد بإبادة القبائل بغازات سامّة .. "رسالة حقوقية" للتحرُّك دولياً ضدّ النظام القطري

ترفعهما منظمتان إحداهما في بريطانيا وأوروبا مطالبتين بتسليط الضوء على قمع المعارضين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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21,448

استهجنت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، التهديدات الخطيرة بإبادة القبائل القطرية بالغازات السامّة، في حال تحرُّكها ضدّ النظام القطري، التي جاءت عبر تصريح بثّته قناة قطر الرسمية لمستشار أمير قطر محمد المسفر؛ أمس الإثنين.

وأعربت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، عن القلق البالغ إزاء هذه التصريحات التي تعكس خطورة ما آلت إليه الأزمة الداخلية على المعارضين القطريين والرسائل الخطيرة التي حملتها للمواطنين المعارضين، ولاسيما أنها تعكس الموقف الرسمي للحكومة القطرية.

وفي هذا الصدد طالبت "الفيدرالية" و"المنظمة"، المجتمع الدولي، بالتدخُّل لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع ترجمة التهديدات إلى أفعال حقيقية، وذلك من خلال رسالة سترفعهما المنظمتان إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لأجل تسليط الضوء على تهديدات الإبادة التي نقلتها القناة القطرية الرسمية، في ظل سياسة القمع التي تمارسها سلطات قطر بحق المعارضين ونشطاء الرأي.

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