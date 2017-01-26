النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد توقيع "ترامب".. رئيس المكسيك: يؤسفني قرار الجدار الأمريكي

أبدى الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو أسفه لقرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب بدء تشييد جدار حدودي بين البلدين، وتعهّد بالدفاع عن المهاجرين المكسيكيين المقيمين في الولايات المتحدة.

وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي لبلاده البارحة: "يؤسفني وأدين قرار الولايات المتحدة مواصلة بناء الجدار الذي يفرق بيننا منذ سنوات بدلاً من أن يجمعنا. المكسيك لا تؤمن بالجدران. قلتها مرات عدة: المكسيك لن تدفع لأي جدار"، في إشارة إلى وعد "ترامب" بجعل الجارة الجنوبية تسدد ثمن تشييد الجدار.

وحول استجابته لضغوط من المعارضة لإلغاء لقائه مع الرئيس الأمريكي المقرر في 31 يناير الجاري، قال "نييتو": "ننتظر عودة وفد رفيع المستوى أرسلناه إلى واشنطن قبل أن نتخذ أي قرار بشأن الخطوات المقبلة".

واعتبر معارضون مكسيكيون أن القرار الأمريكي "إهانة للمكسيك"، واصفين إياه بأنه "عمل عدائي"، وقال عضو مجلس الشيوخ المكسيكي ميغيل باربوزا: "هذه أعمال عدائية ضد المكسيك، وأمريكا اللاتينية، والعالم أجمع، والحرية".

وكان "ترامب" وقّع البارحة مرسوماً يطلق مشروع بناء الجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد توقيع "ترامب".. رئيس المكسيك: يؤسفني قرار الجدار الأمريكي
سبق

أبدى الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو أسفه لقرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب بدء تشييد جدار حدودي بين البلدين، وتعهّد بالدفاع عن المهاجرين المكسيكيين المقيمين في الولايات المتحدة.

وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي لبلاده البارحة: "يؤسفني وأدين قرار الولايات المتحدة مواصلة بناء الجدار الذي يفرق بيننا منذ سنوات بدلاً من أن يجمعنا. المكسيك لا تؤمن بالجدران. قلتها مرات عدة: المكسيك لن تدفع لأي جدار"، في إشارة إلى وعد "ترامب" بجعل الجارة الجنوبية تسدد ثمن تشييد الجدار.

وحول استجابته لضغوط من المعارضة لإلغاء لقائه مع الرئيس الأمريكي المقرر في 31 يناير الجاري، قال "نييتو": "ننتظر عودة وفد رفيع المستوى أرسلناه إلى واشنطن قبل أن نتخذ أي قرار بشأن الخطوات المقبلة".

واعتبر معارضون مكسيكيون أن القرار الأمريكي "إهانة للمكسيك"، واصفين إياه بأنه "عمل عدائي"، وقال عضو مجلس الشيوخ المكسيكي ميغيل باربوزا: "هذه أعمال عدائية ضد المكسيك، وأمريكا اللاتينية، والعالم أجمع، والحرية".

وكان "ترامب" وقّع البارحة مرسوماً يطلق مشروع بناء الجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
11:04 AM

بعد توقيع "ترامب".. رئيس المكسيك: يؤسفني قرار الجدار الأمريكي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
5,684

أبدى الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو أسفه لقرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب بدء تشييد جدار حدودي بين البلدين، وتعهّد بالدفاع عن المهاجرين المكسيكيين المقيمين في الولايات المتحدة.

وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي لبلاده البارحة: "يؤسفني وأدين قرار الولايات المتحدة مواصلة بناء الجدار الذي يفرق بيننا منذ سنوات بدلاً من أن يجمعنا. المكسيك لا تؤمن بالجدران. قلتها مرات عدة: المكسيك لن تدفع لأي جدار"، في إشارة إلى وعد "ترامب" بجعل الجارة الجنوبية تسدد ثمن تشييد الجدار.

وحول استجابته لضغوط من المعارضة لإلغاء لقائه مع الرئيس الأمريكي المقرر في 31 يناير الجاري، قال "نييتو": "ننتظر عودة وفد رفيع المستوى أرسلناه إلى واشنطن قبل أن نتخذ أي قرار بشأن الخطوات المقبلة".

واعتبر معارضون مكسيكيون أن القرار الأمريكي "إهانة للمكسيك"، واصفين إياه بأنه "عمل عدائي"، وقال عضو مجلس الشيوخ المكسيكي ميغيل باربوزا: "هذه أعمال عدائية ضد المكسيك، وأمريكا اللاتينية، والعالم أجمع، والحرية".

وكان "ترامب" وقّع البارحة مرسوماً يطلق مشروع بناء الجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

شارك برأيك
36
132

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
1,918
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
8,016
500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
4,249
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,500

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة