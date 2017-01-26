بعد حادث "العودة".. "إرهاب الشاحنات" يهز "تويتر" ويستحضر أفلام الرعب

فيما طالَبَ المغردون بأنظمة مرورية صارمة واستشهدوا بالشقيقة.. تأمين وانعطاف

دشن نشطاء عبر موقع التواصل في "تويتر" وسماً بعنوان: "#ارهاب_الشاحنات"، استعرضوا من خلاله عدداً من الصور والفيديوهات لحوادث تلك الشاحنات وما تُسببه من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات؛ داعين إلى وجود أنظمة مرورية أكثر صرامة بحقهم، عارضين عدداً من مخالفاتها؛ كالدخول في المسارات والتجاوز الممنوع والانعطاف المفاجئ وغيرها.

وقال أحد المغردين: "‫مع وجود التأمين سيستمر هذا الإرهاب؛ ‏لأنهم غير مبالين بالحوادث، يقول لك باختصار: عندي تأمين".

‏واستطرد مغرد تجربته مع حادث شاحنة: "قائلاً تعرضتُ قبل عشرة سنوات لحادث على طريق الجنوب بسبب سائق شاحنة اعترض الطريق أمامي، تنومت شهرين، وبكل استهتار قال: معي تأمين".

‏وقارن آخر حال الشاحنات في إحدى الدول الشقيقة بقوله: "سافرت بالسيارة إلى دبي، الشاحنات متقيدة تماماً داخل حدود الإمارات، ولما تدخل السعودية ينفلت رباطها ويبدأ فيلم الرعب والسرعة".

ويأتي هذا الوسم بعد أن تعرضت أسرة سلمان العودة لحادث مروري مع شاحنة على طريق شقراء القصب الرياض ، توفيت على إثره زوجته وأحد أبنائه؛ فيما أصيب باقي المرافقين الذين كانوا معه.