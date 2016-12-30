‏بعد رصد تحركات غريبة .. غارات ومدفعيات "التحالف" تدك مواقع للانقلابيين

تدمير عربتيْن عسكريتيْن كانتا موجودتيْن قرب منصّة إطلاق للصواريخ

شنّت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، فجر اليوم، غارات جوية على عدد من مواقع ميليشيا "الحوثي" و"المخلوع" على الشريط الحدودي، فيما تمكنت المدفعيات من تدمير عربتيْن عسكريتيْن كانتا موجودتيْن قرب منصة إطلاق الصواريخ، وكذلك تدمير عددٍ من المواقع داخل الأراضي اليمنية.



وقالت مصادر عسكرية، إن القوات بدأت بالهجوم بالمدفعيات وعددٍ من الآليات؛ بعد رصد تحركات غريبة قرب الحدود السعودية.