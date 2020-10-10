بالصور .. خادم الحرمين الشريفين يصل الرياض قادمًا من روسيا الاتحادية

بعد زيارة رسمية تاريخية ناجحة وفريدة

بحفظ الله ورعايته، وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الرياض مساء اليوم قادماً من موسكو بعد زيارة الدولة التي قام بها ـ رعاه الله ـ لروسيا الاتحادية.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط كان في استقباله في ساحة المطار: الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما كان في استقبال الملك المفدى بصالة التشريفات بالمطار: الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير تركي الفيصل، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود العبدالله الفيصل، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن فهد بن سعد، والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، والأمير سعد بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز ، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن تركي بن جلوي، والأمير نواف بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، والأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار في الديوان الملكي، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير محمد بن سعود بن خالد، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والملكي الأمير الدكتور منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، والأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف، والأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، وأصحاب السمو الأمراء، ورئيس مجلس الشورى، وأصحاب الفضيلة والوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

ووصل في معية خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-: كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما وصل في معية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-: وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح بن العواد، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، ورئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ حازم بن مصطفى زقزوق، ونائب رئيس الديوان الملكي، عقلا بن علي العقلا، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري. سهيل بن صقر المطيري.

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بعد زيارة تاريخية ناجحة .. الملك يغادر موسكو عائداً إلى الرياض

غادر -بحفظ الله ورعايته- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، موسكو عقب زيارة دولة لروسيا الاتحادية استجابة للدعوة المقدمة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بمطار فنوكوفو الرئاسي، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ألكسندر خلوبونين، وعدد من المسؤولين في روسيا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

ثم عُزف السلامان الملكي السعودي والوطني الروسي.

وغادر في معية خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح بن العواد، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ حازم بن مصطفى زقزوق، ونائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلا بن علي العقلا، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.