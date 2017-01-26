بعد ساعات.. "العمل" تكشف تفاصيل مرحلة التسجيل في "حساب المواطن"

السابعة من مساء اليوم برعاية "الغفيص".. "العصيمي" و"راجحي" يتحدثان

تعقد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مساء اليوم الخميس، مؤتمراً تعريفياً عن برنامج "حساب المواطن"، تكشف خلاله عن استعداداتها لإطلاق مرحلة التسجيل في البرنامج حسب الموعد المقرر في 1 فبراير برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص.

ويتحدث خلال المؤتمر المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المشرف العام على برنامج "حساب المواطن"، المهندس ماجد العصيمي، ومدير عام برنامج حساب المواطن المهندس علي بن هادي راجحي.

ويتوقع أن تشرح الوزارة خلال المؤتمر تفاصيل طريقة التسجيل، وتجيب عن الأسئلة الشائعة عن البرنامج، إضافة لإجابة مسؤوليها عن استفسارات الإعلاميين الذين سيحضرون البرنامج.

وكانت الوزارة قد دشنت في وقت سابق حساباً رسمياً للبرنامج على "تويتر" للإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات، كما نشرت قبل أيام دليلاً إرشادياً تضمّن الإجابة عن الأسئلة الأكثر شيوعاً عن البرنامج، وأعلنت مؤخراً عن اعتماد الهيكل التنظيمي للبرنامج؛ استعداداً لإطلاق البرنامج بشكل رسمي؛ حيث تم تجهيز مركز اتصال متكامل لتلقي استفسارات المستفيدين، من خلال 635 مأمورة اتصال ومشرفة، يعملون 18 ساعة يومياً لخدمة المستفيدين، كما تم تأسيس مركز متكامل للدعم التقني والفني مكوّن من 142 موظفاً وموظفة، إضافة إلى دعم هذا الفريق من قِبَل 73 مهندساً من شركة "علم" لأمن المعلومات؛ لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وجودة مميزة.