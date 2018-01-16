بعد ساعات من نشر "سبق" عن اختفائه.. العثور على "ريان المالكي"

بعد خروجه من منزله بحي السامر في جدة منذ أسبوع

بعد ساعات من نشر "سبق" اختفاء الشاب "ريان المالكي"، بعد خروجه من منزله بحي السامر في جدة منذ أسبوع، أكد والده لـ"سبق " العثور عليه مساء اليوم عند أحد الأقارب، وهو بصحة جيدة.



وكان الشاب ريان المالكي "١٥سنة" فُقد بعد خروجه من المنزل بحي السامر، ولم يعثر له على أثر حينها، حيث تمّ البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات، وقد خرج الشاب من منزله متكدراً بعد نقاشٍ معه، وأنه لم يتوقع أن يطول غيابه لأكثر من ساعة عن المنزل؛ لكنه طال غيابه لأسبوع.

