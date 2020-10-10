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بعد 7 سنوات.. ثانوية "الصديق" وابتدائية "الخماشية" تستقبلان طلابهما بحائل

إسناد وتعثر وسحب لمشروعات الترميم وفترة مسائية ومشكلات ومعاناة

عاد طلاب مدرستي ثانوية الصديق وابتدائية الخماشية بحائل للدراسة في الفترة الصباحية, بعد سبع سنوات مع المعاناة مع المقاولين المتعثرين في ترميم المدرستين.

وكان "تعليم حائل" قد طرح ترميم مبنى مدرسة الخماشية عام 1432 هـ, وبمباشرة المقاول، العمل تمّ إلحاق طلاب المدرسة بمتوسطة الشورى في الدور الثالث, وفي عام 1437هــ، تم سحب المشروع, وأعيد تسليمه للمقاول الجديد في جُمادى الأولى 1438هــ، بعقد عمل مدته 180 يوماً.

وفي ثانوية الصديق, طرح التعليم ترميم المبنى عام 1432 هـ , وتم إلحاق طلابها بثانوية المعتصم في الفترة المسائية, ثم سحب المشروع من المقاول بعد خمس سنوات في1437هــ، وتم تسليمه في ربيع الآخر 1438هـــ للمقاول الجديد بمدة تنفيذ 150 يوماً.

وكان مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني, قد شدّد بعد تسلّمه إدارة تعليم حائل في صفر 1435هـ, على الأقسام المعنية بإدارة التعليم بضرورة العمل على تذليل العقبات التي أسهمت في تعثر إنجاز المشروعين في موعدهما المحدد خلال الأعوام الماضية.

وواجه الطلاب خلال الأعوام الماضية صعوبات في الدراسة بسبب تحويل الدراسة للفترة المسائية وتحويلهم لمدارس أخرى، قبل أن يوجه المدير العام للتعليم بالمنطقة قبل ثلاثة أعوام الإدارات المعنية بإيجاد حلول جذرية لإنهاء معاناة الطلاب في المدرستين.

وفي ضوء ذلك عمدت إدارة المباني بإيجاد مبانٍ بديلة للمدرستين وتجهيزهما وتحويل الدوام مجدداً للفترة الصباحية، لإفادة الطلاب بشكل كامل والقضاء على الدراسة المسائية لطلاب مدارس التعليم العام في منطقة حائل، وما ينشأ عنها من مشكلات تعليمية ومجتمعية.

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بعد 7 سنوات.. ثانوية "الصديق" وابتدائية "الخماشية" تستقبلان طلابهما بحائل
سبق

عاد طلاب مدرستي ثانوية الصديق وابتدائية الخماشية بحائل للدراسة في الفترة الصباحية, بعد سبع سنوات مع المعاناة مع المقاولين المتعثرين في ترميم المدرستين.

وكان "تعليم حائل" قد طرح ترميم مبنى مدرسة الخماشية عام 1432 هـ, وبمباشرة المقاول، العمل تمّ إلحاق طلاب المدرسة بمتوسطة الشورى في الدور الثالث, وفي عام 1437هــ، تم سحب المشروع, وأعيد تسليمه للمقاول الجديد في جُمادى الأولى 1438هــ، بعقد عمل مدته 180 يوماً.

وفي ثانوية الصديق, طرح التعليم ترميم المبنى عام 1432 هـ , وتم إلحاق طلابها بثانوية المعتصم في الفترة المسائية, ثم سحب المشروع من المقاول بعد خمس سنوات في1437هــ، وتم تسليمه في ربيع الآخر 1438هـــ للمقاول الجديد بمدة تنفيذ 150 يوماً.

وكان مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني, قد شدّد بعد تسلّمه إدارة تعليم حائل في صفر 1435هـ, على الأقسام المعنية بإدارة التعليم بضرورة العمل على تذليل العقبات التي أسهمت في تعثر إنجاز المشروعين في موعدهما المحدد خلال الأعوام الماضية.

وواجه الطلاب خلال الأعوام الماضية صعوبات في الدراسة بسبب تحويل الدراسة للفترة المسائية وتحويلهم لمدارس أخرى، قبل أن يوجه المدير العام للتعليم بالمنطقة قبل ثلاثة أعوام الإدارات المعنية بإيجاد حلول جذرية لإنهاء معاناة الطلاب في المدرستين.

وفي ضوء ذلك عمدت إدارة المباني بإيجاد مبانٍ بديلة للمدرستين وتجهيزهما وتحويل الدوام مجدداً للفترة الصباحية، لإفادة الطلاب بشكل كامل والقضاء على الدراسة المسائية لطلاب مدارس التعليم العام في منطقة حائل، وما ينشأ عنها من مشكلات تعليمية ومجتمعية.

10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
11:50 AM

بعد 7 سنوات.. ثانوية "الصديق" وابتدائية "الخماشية" تستقبلان طلابهما بحائل

إسناد وتعثر وسحب لمشروعات الترميم وفترة مسائية ومشكلات ومعاناة

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خالد السليمي - حائل
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عاد طلاب مدرستي ثانوية الصديق وابتدائية الخماشية بحائل للدراسة في الفترة الصباحية, بعد سبع سنوات مع المعاناة مع المقاولين المتعثرين في ترميم المدرستين.

وكان "تعليم حائل" قد طرح ترميم مبنى مدرسة الخماشية عام 1432 هـ, وبمباشرة المقاول، العمل تمّ إلحاق طلاب المدرسة بمتوسطة الشورى في الدور الثالث, وفي عام 1437هــ، تم سحب المشروع, وأعيد تسليمه للمقاول الجديد في جُمادى الأولى 1438هــ، بعقد عمل مدته 180 يوماً.

وفي ثانوية الصديق, طرح التعليم ترميم المبنى عام 1432 هـ , وتم إلحاق طلابها بثانوية المعتصم في الفترة المسائية, ثم سحب المشروع من المقاول بعد خمس سنوات في1437هــ، وتم تسليمه في ربيع الآخر 1438هـــ للمقاول الجديد بمدة تنفيذ 150 يوماً.

وكان مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني, قد شدّد بعد تسلّمه إدارة تعليم حائل في صفر 1435هـ, على الأقسام المعنية بإدارة التعليم بضرورة العمل على تذليل العقبات التي أسهمت في تعثر إنجاز المشروعين في موعدهما المحدد خلال الأعوام الماضية.

وواجه الطلاب خلال الأعوام الماضية صعوبات في الدراسة بسبب تحويل الدراسة للفترة المسائية وتحويلهم لمدارس أخرى، قبل أن يوجه المدير العام للتعليم بالمنطقة قبل ثلاثة أعوام الإدارات المعنية بإيجاد حلول جذرية لإنهاء معاناة الطلاب في المدرستين.

وفي ضوء ذلك عمدت إدارة المباني بإيجاد مبانٍ بديلة للمدرستين وتجهيزهما وتحويل الدوام مجدداً للفترة الصباحية، لإفادة الطلاب بشكل كامل والقضاء على الدراسة المسائية لطلاب مدارس التعليم العام في منطقة حائل، وما ينشأ عنها من مشكلات تعليمية ومجتمعية.

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