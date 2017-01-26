بعد شائعة الاختراق.. "أبشر" تطمئن مستفيديها: رسائلنا أمس صحيحة
قال عبر تغريدة: جميع أنظمتنا تتمتع بأعلى مستويات الحماية
أكدت الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، أن الرسائل النصية التي وصلت لمستفيدي نظام "أبشر"، أمس، من MOI-Portalصحيحة، وهي ضمن قنوات "أبشر" الرسمية للتواصل.
وقال نظام "أبشر"، عبر تغريدة في "تويتر": عزيزنا عميل أبشر، جميع أنظمة أبشر تتمتع بأعلى مستويات الحماية، يمكنكم أداء معاملاتكم الإلكترونية بكل ثقة وأمان".
جاء ذلك بعد تداول شائعات عبر مواقع التواصل بأن الرسائل ليست من نظام "أبشر".
بعد شائعة الاختراق.. "أبشر" تطمئن مستفيديها: رسائلنا أمس صحيحة
عبدالله البرقاوي
سبق
2017-01-26
أكدت الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، أن الرسائل النصية التي وصلت لمستفيدي نظام "أبشر"، أمس، من MOI-Portalصحيحة، وهي ضمن قنوات "أبشر" الرسمية للتواصل.
وقال نظام "أبشر"، عبر تغريدة في "تويتر": عزيزنا عميل أبشر، جميع أنظمة أبشر تتمتع بأعلى مستويات الحماية، يمكنكم أداء معاملاتكم الإلكترونية بكل ثقة وأمان".
جاء ذلك بعد تداول شائعات عبر مواقع التواصل بأن الرسائل ليست من نظام "أبشر".
26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
01:13 PM
قال عبر تغريدة: جميع أنظمتنا تتمتع بأعلى مستويات الحماية
بعد شائعة الاختراق.. "أبشر" تطمئن مستفيديها: رسائلنا أمس صحيحة
أكدت الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، أن الرسائل النصية التي وصلت لمستفيدي نظام "أبشر"، أمس، من MOI-Portalصحيحة، وهي ضمن قنوات "أبشر" الرسمية للتواصل.
وقال نظام "أبشر"، عبر تغريدة في "تويتر": عزيزنا عميل أبشر، جميع أنظمة أبشر تتمتع بأعلى مستويات الحماية، يمكنكم أداء معاملاتكم الإلكترونية بكل ثقة وأمان".
جاء ذلك بعد تداول شائعات عبر مواقع التواصل بأن الرسائل ليست من نظام "أبشر".