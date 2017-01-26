بعد شائعة الاختراق.. "أبشر" تطمئن مستفيديها: رسائلنا أمس صحيحة

قال عبر تغريدة: جميع أنظمتنا تتمتع بأعلى مستويات الحماية

أكدت الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، أن الرسائل النصية التي وصلت لمستفيدي نظام "أبشر"، أمس، من MOI-Portalصحيحة، وهي ضمن قنوات "أبشر" الرسمية للتواصل.

وقال نظام "أبشر"، عبر تغريدة في "تويتر": عزيزنا عميل أبشر، جميع أنظمة أبشر تتمتع بأعلى مستويات الحماية، يمكنكم أداء معاملاتكم الإلكترونية بكل ثقة وأمان".

‏جاء ذلك بعد تداول شائعات عبر مواقع التواصل بأن الرسائل ليست من نظام "أبشر".