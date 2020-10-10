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بعد شكاوى السكان .. شاهد تحرُّكاً أمنياً ورسمياً يزيل 100 تعدٍّ بـ "رمال الرياض"

استهدف مخيمات ومكاتب وأماكن لبيع الغنم والحطب .. "أمانة" و"بلدية" و"زراعة"

نفّذ كلٌّ من: أمانة منطقة الرياض، وبلدية حي الروضة، ووزارة الزراعة؛ ترافقها عناصر أمنية من إدارة الواجبات والمهمات، اليوم، حملة بتنسيق ومتابعة من المجلس البلدي لإزالة التعديات والمخالفات الواقعة في حي الرمال - شرقي العاصمة الرياض.

وذكر المتحدث الرسمي للمجلس البلدي، محمد الشويمان؛ أن الحملة استهدفت إزالة أكثر من 100 مخيم ومكتب غير نظامي، وكذلك أماكن لبيع الغنم والحطب الذي خالف أصحابها التعليمات والأنظمة المرعية.

وأشار "الشويمان"؛ إلى أن المجلس تلقى شكاوي كثيرة من سكان الحي عن طريق عضو الدائرة الثالثة أحمد الشمري؛ وجاءت استجابة المجلس والجهات المختصّة بناءً على ذلك.

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بعد شكاوى السكان .. شاهد تحرُّكاً أمنياً ورسمياً يزيل 100 تعدٍّ بـ "رمال الرياض"
سبق

نفّذ كلٌّ من: أمانة منطقة الرياض، وبلدية حي الروضة، ووزارة الزراعة؛ ترافقها عناصر أمنية من إدارة الواجبات والمهمات، اليوم، حملة بتنسيق ومتابعة من المجلس البلدي لإزالة التعديات والمخالفات الواقعة في حي الرمال - شرقي العاصمة الرياض.

وذكر المتحدث الرسمي للمجلس البلدي، محمد الشويمان؛ أن الحملة استهدفت إزالة أكثر من 100 مخيم ومكتب غير نظامي، وكذلك أماكن لبيع الغنم والحطب الذي خالف أصحابها التعليمات والأنظمة المرعية.

وأشار "الشويمان"؛ إلى أن المجلس تلقى شكاوي كثيرة من سكان الحي عن طريق عضو الدائرة الثالثة أحمد الشمري؛ وجاءت استجابة المجلس والجهات المختصّة بناءً على ذلك.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
11:06 AM

بعد شكاوى السكان .. شاهد تحرُّكاً أمنياً ورسمياً يزيل 100 تعدٍّ بـ "رمال الرياض"

استهدف مخيمات ومكاتب وأماكن لبيع الغنم والحطب .. "أمانة" و"بلدية" و"زراعة"

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قاسم الخبراني - الرياض
13
21,983

نفّذ كلٌّ من: أمانة منطقة الرياض، وبلدية حي الروضة، ووزارة الزراعة؛ ترافقها عناصر أمنية من إدارة الواجبات والمهمات، اليوم، حملة بتنسيق ومتابعة من المجلس البلدي لإزالة التعديات والمخالفات الواقعة في حي الرمال - شرقي العاصمة الرياض.

وذكر المتحدث الرسمي للمجلس البلدي، محمد الشويمان؛ أن الحملة استهدفت إزالة أكثر من 100 مخيم ومكتب غير نظامي، وكذلك أماكن لبيع الغنم والحطب الذي خالف أصحابها التعليمات والأنظمة المرعية.

وأشار "الشويمان"؛ إلى أن المجلس تلقى شكاوي كثيرة من سكان الحي عن طريق عضو الدائرة الثالثة أحمد الشمري؛ وجاءت استجابة المجلس والجهات المختصّة بناءً على ذلك.

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