تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بعد تغلبه على المغرب بنتيجة ١-٠ ، ليضرب موعدًا مع بوركينافاسو في الخطوة الأخيرة قبل الوصول للمباراة النهائية. وجاء الهدف المصري الوحيد عند الدقيقة ٨٧ عن طريق محمود عبدالمنعم "كهربا"، وكان آخر انتصار مصري على المغرب قبل ٣١ عامًا. وفي المباراة الثانية تأهلت غانا على حساب الكونغو بهدفين لهدف لتضرب موعدًا مثيرًا مع منتخب الكاميرون. سجل هدفي غانا جوردان ايو وأندريه ايو ، فيما جاء هدف الكونغو عن طريق باول خوسيه.

بعد 31 عامًا .. مصر تكسب المغرب وتتأهل لنصف نهائي كاس إفريقيا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-01-30 تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بعد تغلبه على المغرب بنتيجة ١-٠ ، ليضرب موعدًا مع بوركينافاسو في الخطوة الأخيرة قبل الوصول للمباراة النهائية.

وجاء الهدف المصري الوحيد عند الدقيقة ٨٧ عن طريق محمود عبدالمنعم "كهربا"، وكان آخر انتصار مصري على المغرب قبل ٣١ عامًا.

وفي المباراة الثانية تأهلت غانا على حساب الكونغو بهدفين لهدف لتضرب موعدًا مثيرًا مع منتخب الكاميرون.

سجل هدفي غانا جوردان ايو وأندريه ايو ، فيما جاء هدف الكونغو عن طريق باول خوسيه.





30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438 12:54 AM

اخر تعديل 30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438 02:10 PM

بعد 31 عامًا .. مصر تكسب المغرب وتتأهل لنصف نهائي كاس إفريقيا





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تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بعد تغلبه على المغرب بنتيجة ١-٠ ، ليضرب موعدًا مع بوركينافاسو في الخطوة الأخيرة قبل الوصول للمباراة النهائية.

وجاء الهدف المصري الوحيد عند الدقيقة ٨٧ عن طريق محمود عبدالمنعم "كهربا"، وكان آخر انتصار مصري على المغرب قبل ٣١ عامًا.

وفي المباراة الثانية تأهلت غانا على حساب الكونغو بهدفين لهدف لتضرب موعدًا مثيرًا مع منتخب الكاميرون.

سجل هدفي غانا جوردان ايو وأندريه ايو ، فيما جاء هدف الكونغو عن طريق باول خوسيه.



