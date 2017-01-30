النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد 31 عامًا .. مصر تكسب المغرب وتتأهل لنصف نهائي كاس إفريقيا

تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بعد تغلبه على المغرب بنتيجة ١-٠ ، ليضرب موعدًا مع بوركينافاسو في الخطوة الأخيرة قبل الوصول للمباراة النهائية.
وجاء الهدف المصري الوحيد عند الدقيقة ٨٧ عن طريق محمود عبدالمنعم "كهربا"، وكان آخر انتصار مصري على المغرب قبل ٣١ عامًا.
وفي المباراة الثانية تأهلت غانا على حساب الكونغو بهدفين لهدف لتضرب موعدًا مثيرًا مع منتخب الكاميرون.
سجل هدفي غانا جوردان ايو وأندريه ايو ، فيما جاء هدف الكونغو عن طريق باول خوسيه.
 
 

كأس أفريقيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
بعد 31 عامًا .. مصر تكسب المغرب وتتأهل لنصف نهائي كاس إفريقيا
سبق

تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بعد تغلبه على المغرب بنتيجة ١-٠ ، ليضرب موعدًا مع بوركينافاسو في الخطوة الأخيرة قبل الوصول للمباراة النهائية.
وجاء الهدف المصري الوحيد عند الدقيقة ٨٧ عن طريق محمود عبدالمنعم "كهربا"، وكان آخر انتصار مصري على المغرب قبل ٣١ عامًا.
وفي المباراة الثانية تأهلت غانا على حساب الكونغو بهدفين لهدف لتضرب موعدًا مثيرًا مع منتخب الكاميرون.
سجل هدفي غانا جوردان ايو وأندريه ايو ، فيما جاء هدف الكونغو عن طريق باول خوسيه.
 
 

30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
12:54 AM
اخر تعديل
30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
02:10 PM

بعد 31 عامًا .. مصر تكسب المغرب وتتأهل لنصف نهائي كاس إفريقيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
7,785

تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بعد تغلبه على المغرب بنتيجة ١-٠ ، ليضرب موعدًا مع بوركينافاسو في الخطوة الأخيرة قبل الوصول للمباراة النهائية.
وجاء الهدف المصري الوحيد عند الدقيقة ٨٧ عن طريق محمود عبدالمنعم "كهربا"، وكان آخر انتصار مصري على المغرب قبل ٣١ عامًا.
وفي المباراة الثانية تأهلت غانا على حساب الكونغو بهدفين لهدف لتضرب موعدًا مثيرًا مع منتخب الكاميرون.
سجل هدفي غانا جوردان ايو وأندريه ايو ، فيما جاء هدف الكونغو عن طريق باول خوسيه.
 
 

شارك برأيك
37
138

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
1,508
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
3,895
100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
3,044
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
10,395

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة