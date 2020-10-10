بعد غياب 27 عامًا .. مصر تتأهل لنهائيات كأس العالم

رافق السعودية كثاني منتخب عربي في مونديال روسيا

عبدالعزيز السلمي- سبق- جدة: بعد غياب دام 27 عامًا تأهل منتخب مصر إلى مونديال كأس العالم 2018 بروسيا كثاني منتخب عربي يتأهل إلى مونديال روسيا رسميًّا بعد المنتخب السعودي، وجاء تأهل مصر بعد فوزها على منتخب الكونجو بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

ابتدأ منتخب مصر اللقاء منذ انطلاقته بضغط هجومي مكثف، وشهدت الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول فرصة خطرة للاعب طارق حامد الذي سدد كرة قوية من خارج المنطقة اجتازت العارضة بقليل.

واصل بعدها منتخب مصر استحواذه على مجريات الشوط، فيما شكلت الهجمات المرتدة للاعبي المنتخب الكونجولي خطورة على مرمى الحارس عصام الحضري.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة كاد محمد صلاح يحرز هدف التقدم لمنتخب الفراعنة لولا تصدي حارس المرمى للكرة على دفعتين.

ومع انطلاقة الشوط الثاني تصدى عصام الحضري لهدف محقق لمنتخب الكونجو إثر تسديدة داخل المنطقة أبعدها بيده عن مرماه.

وفي الدقيقة 63 أتى محمد صلاح بالفرج للمنتخب المصري بعد إحرازه هدف التقدم إثر تلقيه تمريرة "النني" تقدم بها تجاه المرمى ليواجه الحارس ويضع الكرة في الشباك.

تسبب مهاجم الكونجو في إحباط الجمهور المصري بعد إحرازه هدف التعادل في الدقيقة 87 إثر كرة عرضية حولها بقدمه قوية في شباك الحضري.

وقبل نهاية اللقاء بدقيقة تمكن محمد صلاح من إحراز هدف التأهل لمنتخب مصر من ركلة جزاء؛ سادت معها حالات الفرح والسعادة بتحقيق حلم التأهل للمونديال.