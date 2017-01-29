بعد فيديو وجبات الحيوانات .. شاهد "أمانة مكة" تصادر نصف طن أسماك فاسدة

جولة رقابية على السوق وتجهيزاته للتأكّد من التزام أصحاب المحال بالاشتراطات

نفّذت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة، والإدارة العامة للمسالخ، جولة رقابية تفقدية على سوق السمك المركزي بمكة المكرّمة؛ للاطلاع على تجهيزاته ومرافقه والتأكّد من التزام أصحاب المحال بالاشتراطات الصحية؛ حيث جرى ضبط نصف طن من الأسماك الفاسدة.

جاء ذلك؛ بعد انتشار فيديو مدته تسع دقائق لشاب يشكو من تردي مستوى النظافة في السوق، مؤكداً أن الأسماك غير صالحة كوجبات للحيوانات؛ فضلاً عن الإنسان.

وقارن الشاب، في الفيديو، بين سوقَيْ السمك في مكة والمدينة المنوّرة، مؤكداً أن السوق في الأخيرة يتمتع بالنظافة وتقديم أسماك صالحة للاستخدام الآدمي.

يأتي ذلك في أعقاب قيام الفرق الرقابية، بجولات عدة على سوق السمك المركزي بالكعكية، وبعد أن تمّ رصد عددٍ من الملاحظات وإلزام المستثمر وأصحاب المحال بتصحيح تلك الملاحظات وتوفير الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأكّد مدير عام صحة البيئة، منصور بن سعيد بالبيد؛ أن الأمانة حريصة على تحقيق مستوى عالٍ من الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة، مؤكداً استمرارية الجولات بشكل يومي لضمان استيفاء الاشتراطات الصحية في مرافق السوق والمحال كافة، وسلامة المواد المعروضة والمقدمة والتزام العاملين فيها بصفة مستمرة.

وكانت "الأمانة"، قد نفّذت، أمس، جولة على سوق السمك من خلال الفريق الرقابي الذي يضم كلاً من الدكتور محمد الحتيرشي؛ والمراقبين: نايف قنديل؛ ومنصور الزهراني؛ ومخلد الحربي؛ وفهد بازيد؛ وتمت مصادرة وإتلاف ما يقارب (500) كيلو من الأسماك متعدّدة الأنواع، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسبب سوء الحفظ والتخزين.

من جانبه، أشار مدير إدارة الرقابة على اللحوم، الدكتور محمد الحتيرشي؛ إلى أن مستوى الأداء في تحسُّن مستمر، بفضل الله، ثم بالجهود التي يبذلها المراقبون، مؤكداً أن الجولات أسهمت، ولله الحمد، بشكلٍ كبيرٍ في الرفع من مستوى الإصحاح البيئي ودرجة الالتزام بالاشتراطات الصحية، وانحسار المخالفات وارتفاع الوعي لدى المستهلكين.