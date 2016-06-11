بعد مغادرة "العصيمي".. ربط وكالات قطاع التنمية بـ "الوزير" الغفيص مباشرة

قرر وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص ، ربط وكالات قطاع التنمية الاجتماعية التي تشتمل على وكالة الضمان الاجتماعي ، وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة ، ووكالة التنمية الاجتماعية " ، بالوزير مباشرة.

جاء ذلك في قرار أصدره الوزير الْيَوْمَ بعد استقالة مستشاره المشرف العام على قطاع التنمية سابقا المهندس ماجد العصيمي .

وأكد الغفيص في قراره الْيَوْمَ بأن ربط تلك القطاعات بالوزير مباشرة تأتي لما تتطلبه المرحلة الحالية والمستقبلية من قيام الوزارة في تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية لوكالات قطاع التنمية الاجتماعية والحاجة إلى الإشراف المباشر عليها وتسريع اتخاذ القرارات اللازمة حيالها.

يشار إلى أن المهندس العصيمي بعث الْيَوْمَ برسالة وداعية لزملائه في الوزارة مشيراً إلى أنه سينتقل لمهمة وطنية جديدة.