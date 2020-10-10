بعد مكافحته لمدة 12 ساعة.. "مدني الباحة" يخمد حريقاً شب في غابة أشجار بـ"الخلب"

​الفرق الإسعافية متمركزة بالموقع وعالجت حالتين فيه نتيجة الإجهاد

أخمدت فرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة، حريقاً تجدد في غابات الأشجار بجبال الخلب بمحافظة المندق، بعد أن أمضت قرابة اثنتي عشر ساعة في مكافحته، حيث تبذل جهوداً كبيرة تكللت بالسيطرة عليه بشكل كامل، فيما تمركزت فرق الهلال الأحمر الإسعافية بالموقع، وعالجت حالتين تعرضتا للإجهاد.

وبات مطلب الأهالي بتوفير طائرات لإخماد الحرائق المتكررة بالمنطقة أمراً من الضروري تلبيته لحماية الأشجار من إتلافها بسبب تلك الحرائق التي تشكل معضلة كبيرة تواجهها المنطقة بشكل متكرر.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني، أن الفرق الإسعافية بالهلال الأحمر بالمندق باشرت منطقة كثيفة بالأشجار في جبال الخلب، اندلعت فيها النيران، حيث ورد البلاغ في تمام الساعة 10:59 صباحاً يفيد بنشوب حريق على سفوح جبل الخلب بمحافظة المندق، وأنهت فرق الهلال الأحمر المتمركزة بالموقع بجانب القطاعات المشاركة مشاركتها عند الساعة العاشرة والنصف مساء بعد إخماد الحريق بالكامل، وذلك بمتابعة مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة، وبوجود القيادة الميدانية والشؤون الإسعافية.

وأضاف الزهراني: "عالجت الفرق حالتين أصيبتا بالموقع: إحداهما تم نقلها لمستشفى المندق، والثانية عولجت بالموقع، فيما لم تسجل أي حالات أخرى، ولله الحمد".

