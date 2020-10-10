بعد "هجوم نقطة الحراسة الفاشل".. "العبدلي": خابت مساعي الإرهاب وعاش رجال أمننا

قال: التطرف ليس له دين أو وطن ولا يفرّق بين حق وباطل.. بواسل تقطع يد العدوان الآثمة

أشاد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، علي بن سالم العبدلي، بإحباط رجال الأمن العملَ الإرهابي الذي حاول استهداف نقطة حراسة بقصر السلام بجدة، ونتج عنه استشهاد جندييْن وإصابة ثلاثة آخرين، والتعامل مع الإرهابي والقضاء عليه ولله الحمد.

وقال "العبدلي": "تُواصل ظاهرة الإرهاب مسيرتها في العبث والقتل والتدمير والتخطيط لأعمال إرهابية جديدة في البلد الحرام وفي الشهر الحرام، دون أن تعود لرشدها وتعلم أن الإسلام حرّم قتل المسلم كما قال تعالى {أنه مَن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً}، وقال صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه)، وفي الوقت نفسه -بحمد الله- سهرت عيون رجال أمننا البواسل على التصدي لهم بقطع يد العدوان الآثمة، وتكللت جهودها - بتوفيق الله- في مكافحة ظاهرة الإرهاب الدخيلة علينا وعلى مجتمعنا السعودي المسلم المتعاون المحب للخير والسلام والأمن والإيمان".

ونوّه بالروح القتالية العالية والوقفة الصادقة لرجال أمن الدولة الذين يسهرون للدفاع عن أمن هذا الوطن بأرواحهم ودمائهم، وتم القبض على الإرهابيين والقضاء عليهم؛ بفضل الله، ثم بما لديهم خبرات سابقة في التعامل مع الإرهاب وردع الإرهابيين.

وأشار إلى أن الإرهاب ليس له دين أو وطن، ولا يفرّق بين الحق والباطل، ولا يراعي الذمم، ولا يقدّر الحرمات، وقد أعان الله على التعامل معه والقبض على مرتكبيه من جميع منظماته الإرهابية؛ بدءاً من "القاعدة" ووصولاً لتنظيم "داعش"، الذي ظهر في السنوات الأخيرة وخدع طائفة من المغرر بهم.

وتابع: "كل تلك الأعمال دعت ملكنا المحبوب ملك الحزم والحسم الملك سلمان بن عبدالعزيز -أطال الله عمره- إلى إنشاء تحالف دولي كبير يُعتبر من أكبر التحالفات في العالم لمحاربة هذا التنظيم، يزيد على الخمسين دولة بقيادة المملكة العربية السعودية، حرسها الله.

وأكد "العبدلي"، أن المملكة من أكثر الدول في العالم تعرضاً للإرهاب، ومن أكثرها براعة ومهارة في التعامل معه؛ فلم تسجّل أي عملية إرهابية ضد مجهول؛ بل يتم الوصول لهذه الخلايا الإرهابية خلال فترة قياسية والقبض على مرتكبيها، ولله الحمد.

وبيّن: "للملكة العربية السعودية في هذا المجال العديدُ من الاتفاقات والمعاهدات الإقليمية والمؤتمرات الدولية للقضاء عليه، وأقامت المركزَ العالمي لمكافحة الإرهاب في عاصمتها".

وشدد "العبدلي" على أهمية دور العلماء والمفكرين في الجامعات، وعلى دور وسائل الإعلام ورجال الفكر والثقافة والأسرة والمدرسة في محاربة هذا الفكر الضالّ وتوضيح مخاطره على المجتمع؛ مما يكون سبباً للخروج عن طاعة ولي الأمر، وما يسببه من فتن ودمار للمجتمع وخرابه وانتشار الفوضى والقتل.

وفي ختام حديثه، رفع "العبدلي" أكفّ الضراعة إلى الله أن يحفظ بلادنا بلد الحرمين الشريفين، ويحميها من كل سوء ومن القلاقل والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينصرها على أعدائها، إنه سميع مجيب.