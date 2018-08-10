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بعد ولادته بـ3 أشهر.. "مقرن" يعاني من ضعف في التنفس ووالده يناشد بعلاجه

طالَبَ بنقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالمملكة كوْن حالته لم تتحسن

ناشَدَ المواطن علي بن عواض الشلواني، بنقل ابنه "مقرن" ذي الستة أشهر، ويعاني ضعفاً في التنفس والتهاباً في الرئة وارتخاءً في العضلات، من العناية المركزة بمستشفى الأطفال بالطائف إلى أحد المستشفيات المتخصصة.

وقال "الشلواني" لـ"سبق": وُلد ابني "مقرن" قبل ستة أشهر بصحة جيدة، ولم يكن يعاني من أي مرض، وبعد مرور ثلاثة أشهر من ولادته تَغَيّرت حالته بسبب شرقة، وتم نقله إلى مستشفى قيا العام، ومن ثم تحويله لمستشفى الأطفال بالطائف. وبالكشف عليه اتضح أنه يعاني من ضعف في التنفس والتهاب في الرئة وارتخاء في العضلات.

وأضاف: لا يزال "مقرن" يرقد بالعناية المركزة بمستشفى الأطفال بالطائف منذ شهرين دون تحسن في حالته؛ مشيراً إلى أنه تَقَدّم بطلب نقله إلى مستشفى الحرس الوطني ومستشفى الملك فهد بالقوات المسلحة بمحافظة جدة، واعتذرا عن استقباله.

وكان قد تم تخصيص هاشتاق بعنوان ‫#والد_مقرن_الحارثي_يناشد_ولي_العهد_نقله_لمستشفيات_متقدمة، شارك فيه متعاطفون مع حالة الطفل "مقرن"؛ مطالبين الجهة المسؤولة بتحقيق طلب والده.

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بعد ولادته بـ3 أشهر.. "مقرن" يعاني من ضعف في التنفس ووالده يناشد بعلاجه
سبق

ناشَدَ المواطن علي بن عواض الشلواني، بنقل ابنه "مقرن" ذي الستة أشهر، ويعاني ضعفاً في التنفس والتهاباً في الرئة وارتخاءً في العضلات، من العناية المركزة بمستشفى الأطفال بالطائف إلى أحد المستشفيات المتخصصة.

وقال "الشلواني" لـ"سبق": وُلد ابني "مقرن" قبل ستة أشهر بصحة جيدة، ولم يكن يعاني من أي مرض، وبعد مرور ثلاثة أشهر من ولادته تَغَيّرت حالته بسبب شرقة، وتم نقله إلى مستشفى قيا العام، ومن ثم تحويله لمستشفى الأطفال بالطائف. وبالكشف عليه اتضح أنه يعاني من ضعف في التنفس والتهاب في الرئة وارتخاء في العضلات.

وأضاف: لا يزال "مقرن" يرقد بالعناية المركزة بمستشفى الأطفال بالطائف منذ شهرين دون تحسن في حالته؛ مشيراً إلى أنه تَقَدّم بطلب نقله إلى مستشفى الحرس الوطني ومستشفى الملك فهد بالقوات المسلحة بمحافظة جدة، واعتذرا عن استقباله.

وكان قد تم تخصيص هاشتاق بعنوان ‫#والد_مقرن_الحارثي_يناشد_ولي_العهد_نقله_لمستشفيات_متقدمة، شارك فيه متعاطفون مع حالة الطفل "مقرن"؛ مطالبين الجهة المسؤولة بتحقيق طلب والده.

10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438
10:31 AM
اخر تعديل
10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438
02:15 PM

بعد ولادته بـ3 أشهر.. "مقرن" يعاني من ضعف في التنفس ووالده يناشد بعلاجه

طالَبَ بنقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالمملكة كوْن حالته لم تتحسن

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سويد الحارثي - الطائف
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ناشَدَ المواطن علي بن عواض الشلواني، بنقل ابنه "مقرن" ذي الستة أشهر، ويعاني ضعفاً في التنفس والتهاباً في الرئة وارتخاءً في العضلات، من العناية المركزة بمستشفى الأطفال بالطائف إلى أحد المستشفيات المتخصصة.

وقال "الشلواني" لـ"سبق": وُلد ابني "مقرن" قبل ستة أشهر بصحة جيدة، ولم يكن يعاني من أي مرض، وبعد مرور ثلاثة أشهر من ولادته تَغَيّرت حالته بسبب شرقة، وتم نقله إلى مستشفى قيا العام، ومن ثم تحويله لمستشفى الأطفال بالطائف. وبالكشف عليه اتضح أنه يعاني من ضعف في التنفس والتهاب في الرئة وارتخاء في العضلات.

وأضاف: لا يزال "مقرن" يرقد بالعناية المركزة بمستشفى الأطفال بالطائف منذ شهرين دون تحسن في حالته؛ مشيراً إلى أنه تَقَدّم بطلب نقله إلى مستشفى الحرس الوطني ومستشفى الملك فهد بالقوات المسلحة بمحافظة جدة، واعتذرا عن استقباله.

وكان قد تم تخصيص هاشتاق بعنوان ‫#والد_مقرن_الحارثي_يناشد_ولي_العهد_نقله_لمستشفيات_متقدمة، شارك فيه متعاطفون مع حالة الطفل "مقرن"؛ مطالبين الجهة المسؤولة بتحقيق طلب والده.

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