بعشرة لاعبين وبالثلاثة.. رائد التحدي يلتهم السكري

في افتتاح الجولة 16 من دوري جميل

تغلب فريق الرائد الأول لكرة القدم على نظيره التعاون في ديربي القصيم بنتيجة 3/2 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة في افتتاح الجولة 16 من دوري جميل.

بهذه النتيجة رفع الرائد رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع، وبقي التعاون على رصيده السابق 18 نقطة متراجعاً للمركز الثامن.

الشوط الأول

افتتح الرائد أهداف اللقاء في الدقيقة الرابعة عن طريق بانقورا إثر تمريرة طولية من حسين شويش وضعها بانقورا بقدمه على الطائر في الزاوية اليمنى لحارس المرمى.

تلاها هدف ثان في الدقيقة 9 بأقدام عبدالكريم القحطاني الذي تلقى تمريرة من بانقورا وضعها الأول بقدمه في الزاوية اليمنى لحارس المرمى.

وفي الدقيقة 28 كاد السوادي يحقق الهدف الثالث للرائد بعدما انفرد بالمرمى وواجه الحارس الذي حال دون تسجيله للهدف بعد تصديه للكرة بنجاح.

الشوط الثاني

في الدقيقة 48 أضاف بانقورا الهدف الثالث للرائد من ضربة جزاء وضعها على يمين حارس المرمى داخل الشباك.

بعد الهدف بأربع دقائق وتحديداً عند الدقيقة 52 قلص أحمد الزين الفارق لفريقه التعاون بعدما أضاف الهدف الأول بتسديدة داخل المنطقة وضعها في الزاوية اليسرى لحارس المرمى.

وفي الدقيقة 55 أضاف الزين الهدف الثاني للتعاون بعدما تلقى عكسية داخل المنطقة استقبلها بالصدر وسددها بقدمه اليمنى لتسكن الشباك.

كاد سعيد الدوسري يعادل النتيجة لفريقه التعاون في الدقيقة 82 بعدما تلقى عكسية أمام المرمى الخالي لم يحسن الدوسري التعامل مع الكرة لتبتعد عن المرمى.

شهدت المباراة طرد لاعب الرائد فارس العياف بالبطاقة الحمراء.