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"بكتيريا العناية" تقتل مواطناً دماغياً بجدة .. وشقيقه متهماً المستشفى: دخل على قدميه!

خرج فائقاً من العملية ثم دخل غيبوبة تبعها رفض للنقل .. و"الصحة": هناك توجيه بعدم الرد

اتهم مواطن مستشفى الملك فهد بجدة، بإهمال شقيقه حتى مات دماغياً، ودخل في غيبوبة عميقة منذ ثلاثة أشهر، مطالباً بالتحقيق ومحاسبة المتسبب في تدهور حالة شقيقه، بعد إصابته ببكتيريا وعدوى داخل قسم العناية المركزة بالمستشفى نفسه.

تفصيلاً، قال المواطن غرم الله بن أحمد الزهراني: "أُدخل شقيقي عبدالله لمستشفى الملك فهد العام بجدة وهو يمشي على قدميه بتاريخ 16 / 10 / 1438، وأُجريت له عملية في الدماغ، وبعد العملية كان فائقاً وبكامل وعيه".

وأضاف: "بعد إجراء العملية بثلاثة أيام انتكست حالة شقيقي؛ ما أضطر الأطباء إلى تركيب جهاز تنفس صناعي له؛ حيث دخل في غيبوبة عميقة منذ ثلاثة أشهر، بسبب إصابته ببكتيريا وعدوى داخل قسم العناية المركزة".

وتابع: "لقد طلبنا من المستشفى تقارير لأجل نقله إلى مستشفى آخر مراراً وتكراراً، غير أن الأطباء كانوا يبرّرون بأنهم قادرون على علاجه، دون الحاجة إلى نقله، ومؤكدين أنه سيفيق من غيبوبته خلال أيام، وهو ما لم يحصل، إذ لا يزال في غيبوبة حتى الآن".

وأشار المواطن إلى أنه وبعد هذه المدة أكّد الأطباء له بأن شقيقه تُوفي دماغياً، مطالباً بضرورة التحقيق ومحاسبة المتسبب في تدهور حالة شقيقه، ونقله بصورة عاجلة إلى مستشفى آخر متخصّص في مثل هذه الحالات.

وحاولت "سبق"، الحصول على رد من متحدث "صحة جدة"، عبدالله الغامدي؛ فيما يخص شكوى المواطن، غير أنه امتنع عن الرد، بحجة أن لديه توجيهات بعدم الرد على استفسارات الصحيفة، على حد قوله.

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"بكتيريا العناية" تقتل مواطناً دماغياً بجدة .. وشقيقه متهماً المستشفى: دخل على قدميه!
سبق

اتهم مواطن مستشفى الملك فهد بجدة، بإهمال شقيقه حتى مات دماغياً، ودخل في غيبوبة عميقة منذ ثلاثة أشهر، مطالباً بالتحقيق ومحاسبة المتسبب في تدهور حالة شقيقه، بعد إصابته ببكتيريا وعدوى داخل قسم العناية المركزة بالمستشفى نفسه.

تفصيلاً، قال المواطن غرم الله بن أحمد الزهراني: "أُدخل شقيقي عبدالله لمستشفى الملك فهد العام بجدة وهو يمشي على قدميه بتاريخ 16 / 10 / 1438، وأُجريت له عملية في الدماغ، وبعد العملية كان فائقاً وبكامل وعيه".

وأضاف: "بعد إجراء العملية بثلاثة أيام انتكست حالة شقيقي؛ ما أضطر الأطباء إلى تركيب جهاز تنفس صناعي له؛ حيث دخل في غيبوبة عميقة منذ ثلاثة أشهر، بسبب إصابته ببكتيريا وعدوى داخل قسم العناية المركزة".

وتابع: "لقد طلبنا من المستشفى تقارير لأجل نقله إلى مستشفى آخر مراراً وتكراراً، غير أن الأطباء كانوا يبرّرون بأنهم قادرون على علاجه، دون الحاجة إلى نقله، ومؤكدين أنه سيفيق من غيبوبته خلال أيام، وهو ما لم يحصل، إذ لا يزال في غيبوبة حتى الآن".

وأشار المواطن إلى أنه وبعد هذه المدة أكّد الأطباء له بأن شقيقه تُوفي دماغياً، مطالباً بضرورة التحقيق ومحاسبة المتسبب في تدهور حالة شقيقه، ونقله بصورة عاجلة إلى مستشفى آخر متخصّص في مثل هذه الحالات.

وحاولت "سبق"، الحصول على رد من متحدث "صحة جدة"، عبدالله الغامدي؛ فيما يخص شكوى المواطن، غير أنه امتنع عن الرد، بحجة أن لديه توجيهات بعدم الرد على استفسارات الصحيفة، على حد قوله.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
11:49 AM

"بكتيريا العناية" تقتل مواطناً دماغياً بجدة .. وشقيقه متهماً المستشفى: دخل على قدميه!

خرج فائقاً من العملية ثم دخل غيبوبة تبعها رفض للنقل .. و"الصحة": هناك توجيه بعدم الرد

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
25
68,193

اتهم مواطن مستشفى الملك فهد بجدة، بإهمال شقيقه حتى مات دماغياً، ودخل في غيبوبة عميقة منذ ثلاثة أشهر، مطالباً بالتحقيق ومحاسبة المتسبب في تدهور حالة شقيقه، بعد إصابته ببكتيريا وعدوى داخل قسم العناية المركزة بالمستشفى نفسه.

تفصيلاً، قال المواطن غرم الله بن أحمد الزهراني: "أُدخل شقيقي عبدالله لمستشفى الملك فهد العام بجدة وهو يمشي على قدميه بتاريخ 16 / 10 / 1438، وأُجريت له عملية في الدماغ، وبعد العملية كان فائقاً وبكامل وعيه".

وأضاف: "بعد إجراء العملية بثلاثة أيام انتكست حالة شقيقي؛ ما أضطر الأطباء إلى تركيب جهاز تنفس صناعي له؛ حيث دخل في غيبوبة عميقة منذ ثلاثة أشهر، بسبب إصابته ببكتيريا وعدوى داخل قسم العناية المركزة".

وتابع: "لقد طلبنا من المستشفى تقارير لأجل نقله إلى مستشفى آخر مراراً وتكراراً، غير أن الأطباء كانوا يبرّرون بأنهم قادرون على علاجه، دون الحاجة إلى نقله، ومؤكدين أنه سيفيق من غيبوبته خلال أيام، وهو ما لم يحصل، إذ لا يزال في غيبوبة حتى الآن".

وأشار المواطن إلى أنه وبعد هذه المدة أكّد الأطباء له بأن شقيقه تُوفي دماغياً، مطالباً بضرورة التحقيق ومحاسبة المتسبب في تدهور حالة شقيقه، ونقله بصورة عاجلة إلى مستشفى آخر متخصّص في مثل هذه الحالات.

وحاولت "سبق"، الحصول على رد من متحدث "صحة جدة"، عبدالله الغامدي؛ فيما يخص شكوى المواطن، غير أنه امتنع عن الرد، بحجة أن لديه توجيهات بعدم الرد على استفسارات الصحيفة، على حد قوله.

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