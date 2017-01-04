بلاغ مواطن يقود "مدني جدة" لإغلاق فيلا وتسليمها للبلدية

حوّلها مستأجرها إلى مستودع مخالف وسكن للعمال

قاد بلاغ مواطن في جدة إلى الكشف عن تحول فيلا بمشروع الأمير فواز الجنوبي إلى مستودع غير نظامي وسكن للعمال.



وداهم الفيلا فريق من قسم السلامة بإدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة بقيادة النقيب فواز السلمي، واتضح أنها مستأجرة من قبل شركة للمصاعد تستخدمها كسكن للعمال ومستودع لقطع غيار.



وأوضح مدير الدفاع المدني بمحافظة جدة، العقيد طلال بديوي، أنه لا تتوفر أي تصاريح للموقع وعليه فقد تم ضبط مخالفة بحقها وإغلاقها وتسليمها لبلدية الجنوب الفرعية.