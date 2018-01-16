بلدية الحازمي عن شكوى إزالة أشجار نخيل مواطن: ليس صحيحاً والمزال الأراك

رئيسها: هناك معاملة ومطالبة من قبل الأهالي لتوسيع الطريق

قال رئيس بلدية الحازمي غرم الأحمري بخصوص شكوى مواطن اتهم فيها البلدية بإزالة أشجار النخيل من مزرعته وهدم الجدار في حدود 17 مترا داخل ملكه: إن ذلك غير صحيح وإنه تم إزالة أشجار في حدود مزرعته ولم تُمسّ نخيله بسوء أو حتى بوابة المزرعة.

وأضاف : هناك معاملة ومطالبة من قبل بعض الأهالي يشكون ضيق الطريق نتيجة تعدي أصحاب المزارع حيث أصبح الطريق ضيقا جداً ويصعب استخدامه من قبل سالكيه وذلك من كثرة الأشجار والتعدي عليه من أصحاب المزارع .

وتابع : أن المواطن المشتكي من ضمن من تعدّى على الطريق ويستخدم هذا الطريق دائماً أثناء جريان وادي ترج للوصول لعدة قرى تبدأ من مركز الحازمي وتنتهي في قرية الغفزات.

وأردف : عانت البلدية وبعض الإدارات الحكومية من استخدام نفس الطريق موضوع المشكلة أثناء هطول الأمطار نظراً لضيقه وكثرة الأشجار فيه ودار حوله مخاطبات بين البلدية ومركز الحازمي وفرع وزارة النقل ببيشة وذلك لفتحه وسفلتته واستخدامه لخدمة المواطنين.

وبين أن الطريق فعلياً يتبع لوزارة النقل ولكن من ضمن المشاكل التي اعترضت وزارة النقل إزالة الأشجار المتداخلة؛ مؤكداً أنه تم تكوين لجنة للوقوف على الموقع وضرورة إزالة كل العوائق تمهيداً لفتح الطريق من قبل وزارة النقل وتم الشخوص من قبل اللجنة وتحديد المزارع المتداخلة مع الشارع ومن ضمنها مزارع المواطن الشاكي.

واستطرد: في مخفر شرطة الحازمي تم إقرار الجميع على توسيع الشارع ومن ضمنهم إقرار المواطن الشاكي نفسه وهناك صور تثبت عدم صحة ما أشار إليه من تهم نسبها لبعض موظفي البلدية حيث أنه تم إزالة أشجار في حدود مزرعته ولم تُمسّ نخيله بسوء أو حتى بوابة المزرعة ؛مشيراً إلى أن المُزال هو شجر الأراك الذي ضايق الشارع ؛مضيفاً أن هناك عمود كهرباء يثبت عدم دخول البلدية داخل مزرعته.

واختتم: نأمل من المواطن علي بن سابر التقدّم بطلب لرئيس مركز الحازمي وذلك لإثبات الضرر من عدمه، مطالباً الشاكي بتوقيع إقرار إذا لم يثبت صحة كلامه لمجازاته وإرفاق صك المزرعة لتطبيقه، مؤكداً أن المواطن إذا كان له حق سيأخذه عن طريق الإدارات الحكومية المختصة.

وكان قد أبدى المواطن من مركز "الحازمي" ؛تذمره الشديد من طريقة توسعة البلدية للطريق المحاذي لمزرعته واتهامه البلدية بتدمير الأشجار والدخول في مزرعته بمسافة 17 متراً.

وقال المواطن علي بن سابر القرني لـ"سبق" ؛ إنه ذهب إلى مخفر شرطة الحازمي غرب محافظة بيشة بعد استدعائه لغرض كتابة إقرار بإقتطاع جزء من مزرعته لتوسعة الطريق وتمت الموافقة من طرفه طلباً للمنفعة العامة بأن يؤخذ من المزرعة أسوة بجيرانه.

وأضاف :أن ما أثار استياءه هو أنه تم اقتلاع النخيل والشبوك وهدم الجدار في حدود 17 مترا داخل ملكه والنظام لم يتم على جيرانه ،مؤكداً أنه لم يتم الاتصال به عند الإزالة.

وتابع : الشارع القديم عرضه 5 أمتار وتم مجازاتنا من قبل عضو بالمجلس البلدي بالحازمي ومعه منسوبو البلديه ،متسائلاً : لماذا الدخول في مزرعتنا بمسافة 17 مترا؟ وكل هذا يثبته موظف بالبلدية ومهندس من جنسية مصرية أشرفا على عملية تخطيط التوسعة.