"بلدية القوز " تنظم كرنفال الربيع الشبابي برعاية محافظ القنفذة

​تسدل الستار على ملتقى "الألوان " لشهداء الواجب

كشف المتحدث الإعلامي لبلدية القوز خليل الشيخي، بأن رئيس البلدية المهندس إبراهيم بن محمد الفقيه، وجه لإقامة كرنفال الربيع الشبابي بالقوز، وذلك بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية بالقوز، فيما سيرعى الافتتاح محافظ القنفذة فضا بن بين البقمي، وسيفتتح شارع الشهداء بمخطط الخدمات المركزية بالقوز.



وقال "الشيخي " إنه سيتم إسدال الستار على أبرز الشراكات المجتمعية من أجل رسم لوحة الوطن الفنية والتي تجسد تلاحم أبناء هذه الأرض لتعبر بجلاء عن الحب الصادق لجنودنا البواسل الذين يحمون ثرى ومقدسات ومقدرات هذا الوطن وذلك بإقامة ملتقى الألوان ( الرسم الحر والتشكيلي ) لشهداء الواجب بشارع الشهداء.



وأشار إلى أن ملتقى الألوان تضمن عروضاً رياضية وتسويقية للأسر المنتجة ومهرجان العسل ومسرح الطفل والألعاب الترفيهية والعديد من الفعاليات والأنشطة.



فيما أوضح إبراهيم الفقيه رئيس بلدية القوز أن البلدية تعمل بوتيرة متسارعه في إطار تنمية المركز وتجسيد الهوية الجديدة لرؤية المملكة لعام 2030 لترسم خطوط البداية لمعالم التحول الوطني الجديد وفق رؤية البلاد بنقل العمل من فكرة إلى واقع وبمبادرة وشراكة مجتمعية بطاقم عمل متميز وعلى مستوى رفيع وأيدي وطنية وباحتراف عال، وبأقلام وعدسات وطنية عبر كل وسائل الإعلام الجديد.

