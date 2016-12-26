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بلدية جنوب جدة تداهم معملاً للخمور وتتلف 10 أطنان من العرق المسكر

يديره عدد من العمالة المخالفة.. والتحفظ على سيارة و12 أسطوانة غاز

داهمت بلدية الجنوب الفرعية، بمشاركة الجهات الأمنية موقعاً لصناعة وتعبئة الخمور يديره عدد من العمالة المخالفة، وأتلفت 10 أطنان قبل توزيعها، بمنطقة أبو جعالة جنوب جدة.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس محمد الزهراني، أن البلدية داهمت مع الجهات الأمنية المعنية موقعاً عبارة عن معمل يضم كميات كبيرة تقدر بعشرة أطنان من البراميل، والتي يجري تعبئتها ومن ثم توزيعها في جوالين صغيرة بمنطقة أبو جعالة جنوب جدة.

ولفت إلى أن عمليات الأمانة تلقت بلاغاً من العمليات الموحدة من الدوريات الأمنية بعد رصد هذا الموقع ومتابعته، مشيراً إلى أنه تم إتلاف جميع هذه الكميات ومستلزمات التحضير والتعبئة بمعدات البلدية ومصادرة عدد 12 أسطوانة غاز، كما قامت الدوريات الأمنية بضبط عدد من العمالة الإفريقية المخالفة، والتحفظ على سيارة موجودة وتسليمها لقسم الشرطة.

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بلدية جنوب جدة تداهم معملاً للخمور وتتلف 10 أطنان من العرق المسكر
سبق

داهمت بلدية الجنوب الفرعية، بمشاركة الجهات الأمنية موقعاً لصناعة وتعبئة الخمور يديره عدد من العمالة المخالفة، وأتلفت 10 أطنان قبل توزيعها، بمنطقة أبو جعالة جنوب جدة.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس محمد الزهراني، أن البلدية داهمت مع الجهات الأمنية المعنية موقعاً عبارة عن معمل يضم كميات كبيرة تقدر بعشرة أطنان من البراميل، والتي يجري تعبئتها ومن ثم توزيعها في جوالين صغيرة بمنطقة أبو جعالة جنوب جدة.

ولفت إلى أن عمليات الأمانة تلقت بلاغاً من العمليات الموحدة من الدوريات الأمنية بعد رصد هذا الموقع ومتابعته، مشيراً إلى أنه تم إتلاف جميع هذه الكميات ومستلزمات التحضير والتعبئة بمعدات البلدية ومصادرة عدد 12 أسطوانة غاز، كما قامت الدوريات الأمنية بضبط عدد من العمالة الإفريقية المخالفة، والتحفظ على سيارة موجودة وتسليمها لقسم الشرطة.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
12:33 PM
يديره عدد من العمالة المخالفة.. والتحفظ على سيارة و12 أسطوانة غاز

بلدية جنوب جدة تداهم معملاً للخمور وتتلف 10 أطنان من العرق المسكر

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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داهمت بلدية الجنوب الفرعية، بمشاركة الجهات الأمنية موقعاً لصناعة وتعبئة الخمور يديره عدد من العمالة المخالفة، وأتلفت 10 أطنان قبل توزيعها، بمنطقة أبو جعالة جنوب جدة.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس محمد الزهراني، أن البلدية داهمت مع الجهات الأمنية المعنية موقعاً عبارة عن معمل يضم كميات كبيرة تقدر بعشرة أطنان من البراميل، والتي يجري تعبئتها ومن ثم توزيعها في جوالين صغيرة بمنطقة أبو جعالة جنوب جدة.

ولفت إلى أن عمليات الأمانة تلقت بلاغاً من العمليات الموحدة من الدوريات الأمنية بعد رصد هذا الموقع ومتابعته، مشيراً إلى أنه تم إتلاف جميع هذه الكميات ومستلزمات التحضير والتعبئة بمعدات البلدية ومصادرة عدد 12 أسطوانة غاز، كما قامت الدوريات الأمنية بضبط عدد من العمالة الإفريقية المخالفة، والتحفظ على سيارة موجودة وتسليمها لقسم الشرطة.

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