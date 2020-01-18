بلدية جنوب جدة تغلق مصنعًا لمسؤول أجنبي بالقوة الجبرية

تم إعطاؤه مهلة سنتين والمحافظة وجهت بالإغلاق

أغلقت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة اليوم، مصنعًا للحديد بحي الخمرة جنوب المحافظة يملكه مستثمر أجنبي كان يعمل مسؤولاً رفيع المستوى في بلاده بالقوة الجبرية، بعد استعانتها بدوريات الأمن لتتمكن من إغلاقه؛ حيث رفض العاملون بالمصنع الانصياع للتعليمات بالإغلاق؛ ما حدا بمراقبي البلدية إلى الاستعانة بالجهات الأمنية.



وأوضحت مصادر "سبق" أنَّ صاحب المصنع تم إعطاؤه مهلة سنتين للنقل إلى المنطقة الصناعية، وفقًا لتقرير لجنة مشكلة بشأن المصانع رفعته لمحافظة جدة عن المصانع غير المتجاوبة، وصدر توجيه المحافظة بإغلاقه.

