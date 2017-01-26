بلدية جنوب جدة والشرطة تحبطان توزيع أكثر من 300 جالون عسل مغشوش

عبر معمل تعبئة وبيع وتوزيع يديره 4 باكستانيين بمنزل شعبي في حي الخمرة

نجحت بلدية جنوب جدة بالتعاون مع الجهات المختصة بشرطة جدة، في إحباط توزيع أكثر من 300 جالون عسل مغشوش، كانت جاهزة لتوزيعها على أرقى محلات بيع العسل في جدة، والقبض على أربعة باكستانيين في منزل شعبي بحي الخمرة، جنوب المحافظة، كانوا يديرون عملية الغش وتجهيز العسل للتوزيع على المحلات.

وأوضحت مصادر "سبق" أن الوافدين أقاموا معملاً للتعبئة والبيع والتوزيع داخل منزل يفتقد أدنى مقومات النظافة، ويعبأ داخل براميل متسخة، ويتم خلطه بطريقة مقززة.