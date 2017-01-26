بلدية جنوب جدة والشرطة تحبطان توزيع أكثر من 300 جالون عسل مغشوش
عبر معمل تعبئة وبيع وتوزيع يديره 4 باكستانيين بمنزل شعبي في حي الخمرة
نجحت بلدية جنوب جدة بالتعاون مع الجهات المختصة بشرطة جدة، في إحباط توزيع أكثر من 300 جالون عسل مغشوش، كانت جاهزة لتوزيعها على أرقى محلات بيع العسل في جدة، والقبض على أربعة باكستانيين في منزل شعبي بحي الخمرة، جنوب المحافظة، كانوا يديرون عملية الغش وتجهيز العسل للتوزيع على المحلات.
وأوضحت مصادر "سبق" أن الوافدين أقاموا معملاً للتعبئة والبيع والتوزيع داخل منزل يفتقد أدنى مقومات النظافة، ويعبأ داخل براميل متسخة، ويتم خلطه بطريقة مقززة.
بلدية جنوب جدة والشرطة تحبطان توزيع أكثر من 300 جالون عسل مغشوش
عبدالله الراجحيسبق2017-01-26
نجحت بلدية جنوب جدة بالتعاون مع الجهات المختصة بشرطة جدة، في إحباط توزيع أكثر من 300 جالون عسل مغشوش، كانت جاهزة لتوزيعها على أرقى محلات بيع العسل في جدة، والقبض على أربعة باكستانيين في منزل شعبي بحي الخمرة، جنوب المحافظة، كانوا يديرون عملية الغش وتجهيز العسل للتوزيع على المحلات.
وأوضحت مصادر "سبق" أن الوافدين أقاموا معملاً للتعبئة والبيع والتوزيع داخل منزل يفتقد أدنى مقومات النظافة، ويعبأ داخل براميل متسخة، ويتم خلطه بطريقة مقززة.
26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
11:15 PM
عبر معمل تعبئة وبيع وتوزيع يديره 4 باكستانيين بمنزل شعبي في حي الخمرة
بلدية جنوب جدة والشرطة تحبطان توزيع أكثر من 300 جالون عسل مغشوش
نجحت بلدية جنوب جدة بالتعاون مع الجهات المختصة بشرطة جدة، في إحباط توزيع أكثر من 300 جالون عسل مغشوش، كانت جاهزة لتوزيعها على أرقى محلات بيع العسل في جدة، والقبض على أربعة باكستانيين في منزل شعبي بحي الخمرة، جنوب المحافظة، كانوا يديرون عملية الغش وتجهيز العسل للتوزيع على المحلات.
وأوضحت مصادر "سبق" أن الوافدين أقاموا معملاً للتعبئة والبيع والتوزيع داخل منزل يفتقد أدنى مقومات النظافة، ويعبأ داخل براميل متسخة، ويتم خلطه بطريقة مقززة.