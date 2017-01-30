بلدية "شوقية مكة" تصادر 100 كجم عسل لعدم صلاحيته

خلال حملة نفّذها المراقبون على عدد من المحلات

نفّذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، أمس، حملة على محلات بيع العسل بعد التوجيه الصادر من الإدارة العامة لصحة البيئة بضرورة تكثيف الرقابة على هذه المحلات، والتـأكد من سلامة ما يُعرض فيها، وتمت مصادرة 100 كجم من العسل غير الصالح للاستهلاك.

وقال رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي: إن البلدية فور تلقيها توجيه الإدارة العامة لصحة البيئة قامت بتكثيف نشاطها الرقابي على هذه المحلات؛ لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكّل خطراً على الصحة العامة.

وأضاف: "قام مراقبو البلدية، أمس، بضبط بعض الكميات غير الصالحة في عدد من المحلات المخالفة، وتمت مصادرة حوالى (100) كيلو من العسل مختلف الأنواع بعد ظهور عدم صلاحيته بسبب سوء الحفظ والتخزين".

وكانت الإدارة العامة لصحة البيئة قد ضبطت -خلال الأسبوع الماضي- مستودعاً يحوي كميات كبيرة من العسل المغشوش، والمعبأ بطرق عشوائية وغير صحية؛ ليتم توزيعه على المحلات بمكة المكرمة، وتمت مخاطبة جميع البلديات الفرعية لمتابعة المحلات كل في نطاقها، وسحب جميع الكميات الموجودة بالسوق.