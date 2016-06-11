"بلدية صبيا" تضبط مصانع لتحضير اللحوح ومادة الشمة

وجدت عدداً من العمالة المجهولة المخالفة للأنظمة والتعليمات

تمكّن مراقبو قسم الرقابة الصحية ببلدية محافظة صبيا، من مداهمة وضبط مصنع مختفٍ في إحدى المزارع الواقعة في إحدى القرى التابعة لمحافظة صبيا، حيث عثروا بداخل تلك المزرعة على مصنع يحتوى على كميات كبيرة من اللحوح المجهز بطريقة مخالفة، وكذلك كمية كبيرة من مادة الشمة الممنوعة، كما ضُبط عدد من العمالة المجهولة تقوم بتحضير وتصنيع وتجهيز وبيع وتوزيع اللحوح بطرق غير سليمة وغير صحية، مخالفين الأنظمة والتعليمات، بالإضافة إلى تجهيز وتوزيع مادة الشمة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة صبيا سفر بن سعد آل زاحم الشهراني، أنه في تمام الساعة الثانية ظهراً داهمت فرقة البلدية، ممثلةً في قسم صحة البيئة (الرقابة الصحية)، بمشاركة شرطة محافظة صبيا، أحد المواقع حيث وُجد به كميات كبيرة من اللحوح المغشوش والمحضر بطريقة غير صحية ومادة الشمة بكمية كبيرة جاهزة للتوزيع، كما تم ضبط عدد من العمالة تقوم بتحضير اللحوح غير الصالح للاستخدام، وترويج مادة الشمة.

وأكد "الشهراني" أن فرقة الرقابة ضبطت 16 موقد غاز، وأكثر من 20 برميلاً بلاستيكياً معبّأً باللحوح، وعدد 15 أسطوانة غاز، و5 مطاحن لإعداد مادة الشمة، بالإضافة إلى الكميات المصادرة من اللحوح والشمة.

وأشار "الشهراني" إلى أن العمال يقومون بإنتاج اللحوح وبيعه وتوزيعه بطريقة تفتقر لكل أنواع الاشتراطات الصحية؛ بغرض التربح غير المشروع. وكذلك يقومون بتجهيز وبيع وتوزيع مادة الشمة التي تصنف من المواد الممنوعة، وأفاد بأن المراقبين صادروا على الفور جميع الكميات، وأعدوا محضراً مشتركاً بالواقعة، مع تطبيق اللوائح والأنظمة لمثل هذه المخالفات. كما أنه تم تسليم العمالة المخالفة لشرطة المحافظة لإكمال الازم حسب الاختصاص.

وشكر "الشهرانى" جهود قسم صحة البيئة بالبلدية المتمثل في وحدة الرقابة الصحية على جهودهم الملموسة، والتي أدّت إلى ضبط ومصادرة أعداد كبير من المواد الغذائية المخالفة قبل توزيعها ولله الحمد.

وشدد على أن البلدية لن تتهاون مع من يخالف التعليمات والاشتراطات الصحية؛ لما لذلك من آثار سلبية على صحة الناس، واعداً بتطبيق العقوبات النظامية الرادعة لمثل هؤلاء المخالفين، ومهيباً بالجميع التعاون مع البلدية بالتواصل المباشر أو بالاتصال برقم البلاغات الموحد "940" للطوارئ والبلاغات على مدار الساعة لمثل هذه الحالات وغيرها.