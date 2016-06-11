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بلدية قلوة تصادر مواد غذائية فاسدة وتفرض غرامات مالية على 24 محلاً تجاريًا

خلال جولات نفذتها على 85 محلاً.. أنذرت اثنين وأربعين مخالفًا

أجرت بلدية محافظة قلوة ممثلة في إدارة صحة البيئة عددًا من الجولات التفتيشية في وقت الدوام الرسمي وخارج الدوام الرسمي، وذلك خلال الأيام الماضية منذ شهر رمضان المبارك، صادرت خلالها عددًا كبيرًا من المواد الغذائية والألبان الفاسدة وفرضت غرامات مالية بحق أخرى.

وأوضح رئيس بلدية قلوة المهندس عوض بن ملفي القحطاني أن الحملة شملت ٨٥ محلاً تجاريًا وتم خلالها مصادرة عدد كبير من المواد الغذائية والألبان الفاسدة والخضار غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم فرض غرامات مالية بحق أربعة وعشرين محلاً تجاريًا وإنذار اثنين وأربعين محلاً وإغلاق محلين متعلقة بصحة البيئة والجمهور.

وأضاف: "من خلال الإشراف اليومي على المسلخ البلدي والتقارير الأسبوعية بلغ عدد المذبوح من بهيمة الأنعام خلال شهر شعبان (٢٢٣٧) كما بلغ عدد المذبوح خلال الأيام الماضية من شهر رمضان وحتى تاريخه (٦٧٤) رأسًا بينما سجلت حالات الإعدام الجزئي بعدد (٢) عضو لوجود آفات جزئية للذبائح من العقد اللمفاوية المتضخمة وأيضًا للأحشاء وذلك بسبب الاحتقان وتغير اللون وقد يرجع إلى ارتفاع درجة حرارة الجو".

ونوَّه مدير إدارة صحة البيئة علي بن محمد عسيري بأن هذه الحملات والجولات الميدانية ستستمر طوال الأيام المتبقية من شهر رمضان، فيما سيتم تكثيف الرقابة الصحية خلال إجازة عيد الفطر المبارك وكل ذلك للحد من المخالفات الصحية للبيئة وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك.

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بلدية قلوة تصادر مواد غذائية فاسدة وتفرض غرامات مالية على 24 محلاً تجاريًا
سبق

أجرت بلدية محافظة قلوة ممثلة في إدارة صحة البيئة عددًا من الجولات التفتيشية في وقت الدوام الرسمي وخارج الدوام الرسمي، وذلك خلال الأيام الماضية منذ شهر رمضان المبارك، صادرت خلالها عددًا كبيرًا من المواد الغذائية والألبان الفاسدة وفرضت غرامات مالية بحق أخرى.

وأوضح رئيس بلدية قلوة المهندس عوض بن ملفي القحطاني أن الحملة شملت ٨٥ محلاً تجاريًا وتم خلالها مصادرة عدد كبير من المواد الغذائية والألبان الفاسدة والخضار غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم فرض غرامات مالية بحق أربعة وعشرين محلاً تجاريًا وإنذار اثنين وأربعين محلاً وإغلاق محلين متعلقة بصحة البيئة والجمهور.

وأضاف: "من خلال الإشراف اليومي على المسلخ البلدي والتقارير الأسبوعية بلغ عدد المذبوح من بهيمة الأنعام خلال شهر شعبان (٢٢٣٧) كما بلغ عدد المذبوح خلال الأيام الماضية من شهر رمضان وحتى تاريخه (٦٧٤) رأسًا بينما سجلت حالات الإعدام الجزئي بعدد (٢) عضو لوجود آفات جزئية للذبائح من العقد اللمفاوية المتضخمة وأيضًا للأحشاء وذلك بسبب الاحتقان وتغير اللون وقد يرجع إلى ارتفاع درجة حرارة الجو".

ونوَّه مدير إدارة صحة البيئة علي بن محمد عسيري بأن هذه الحملات والجولات الميدانية ستستمر طوال الأيام المتبقية من شهر رمضان، فيما سيتم تكثيف الرقابة الصحية خلال إجازة عيد الفطر المبارك وكل ذلك للحد من المخالفات الصحية للبيئة وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
11:40 PM

بلدية قلوة تصادر مواد غذائية فاسدة وتفرض غرامات مالية على 24 محلاً تجاريًا

خلال جولات نفذتها على 85 محلاً.. أنذرت اثنين وأربعين مخالفًا

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ياسر العتيبي - الباحة
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أجرت بلدية محافظة قلوة ممثلة في إدارة صحة البيئة عددًا من الجولات التفتيشية في وقت الدوام الرسمي وخارج الدوام الرسمي، وذلك خلال الأيام الماضية منذ شهر رمضان المبارك، صادرت خلالها عددًا كبيرًا من المواد الغذائية والألبان الفاسدة وفرضت غرامات مالية بحق أخرى.

وأوضح رئيس بلدية قلوة المهندس عوض بن ملفي القحطاني أن الحملة شملت ٨٥ محلاً تجاريًا وتم خلالها مصادرة عدد كبير من المواد الغذائية والألبان الفاسدة والخضار غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم فرض غرامات مالية بحق أربعة وعشرين محلاً تجاريًا وإنذار اثنين وأربعين محلاً وإغلاق محلين متعلقة بصحة البيئة والجمهور.

وأضاف: "من خلال الإشراف اليومي على المسلخ البلدي والتقارير الأسبوعية بلغ عدد المذبوح من بهيمة الأنعام خلال شهر شعبان (٢٢٣٧) كما بلغ عدد المذبوح خلال الأيام الماضية من شهر رمضان وحتى تاريخه (٦٧٤) رأسًا بينما سجلت حالات الإعدام الجزئي بعدد (٢) عضو لوجود آفات جزئية للذبائح من العقد اللمفاوية المتضخمة وأيضًا للأحشاء وذلك بسبب الاحتقان وتغير اللون وقد يرجع إلى ارتفاع درجة حرارة الجو".

ونوَّه مدير إدارة صحة البيئة علي بن محمد عسيري بأن هذه الحملات والجولات الميدانية ستستمر طوال الأيام المتبقية من شهر رمضان، فيما سيتم تكثيف الرقابة الصحية خلال إجازة عيد الفطر المبارك وكل ذلك للحد من المخالفات الصحية للبيئة وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك.

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