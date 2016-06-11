النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية محايل تضبط عمالة تعد أطعمة داخل شقة لحساب مطعم

صادرت المواد الغذائية لعدم صلاحيتها ومخالفتها الاشتراطات

ضبطت بلدية محافظة محايل عسير عدداً من العمالة الوافدة اتخذت من شقة سكنية مقراً لإعداد الوجبات والأطعمة وتتعامل مع أحد المطاعم.

وتوصلت الجولات الرقابية التي تنفّذها إدارة صحة البيئة بالبلدية، إلى شقة يسكنها أفراد من العمالة الوافدة يعملون على إعداد وتجهيز أطعمة ومأكولات لأحد المطاعم بالمحافظة.

وقال رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع: الجولة كشفت عن جملة من المخالفات الصحية في سكن العمالة التي تقوم على تحضير المأكولات بشكل غير نظامي.

وأضاف: تمّت مصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة كافة، وإصدار الغرامات المالية بحق المخالفين وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

وأردف: أغلقت البلدية المطعم الذي يقدم تلك المنتجات الغذائية المعدة في سكن العمالة لعملائه والواقع على طريق جدة، وتمّت مصادرة المواد الغذائية كافة؛ نظراً لعدم صلاحيتها ومخالفتها الاشتراطات الصحية وفرض غرامات مالية بحق المطعم المخالف.

وتنفّذ الأجهزة الرقابية ببلدية محايل جولات رقابية مستمرة على المطاعم ومراكز بيع المواد الغذائية بهدف متابعة تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية.

وثمّن آل "مصمع"؛ جهود زملائه العاملين بإدارة صحة البيئة، ودعا المواطنين إلى الإبلاغ المباشر عن أي مخالفات صحية عبر الاتصال على مركز العمليات والطوارئ للبلدية على الرقم 940 الذي يستقبل البلاغات على مدار الساعة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بلدية محايل تضبط عمالة تعد أطعمة داخل شقة لحساب مطعم
سبق

ضبطت بلدية محافظة محايل عسير عدداً من العمالة الوافدة اتخذت من شقة سكنية مقراً لإعداد الوجبات والأطعمة وتتعامل مع أحد المطاعم.

وتوصلت الجولات الرقابية التي تنفّذها إدارة صحة البيئة بالبلدية، إلى شقة يسكنها أفراد من العمالة الوافدة يعملون على إعداد وتجهيز أطعمة ومأكولات لأحد المطاعم بالمحافظة.

وقال رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع: الجولة كشفت عن جملة من المخالفات الصحية في سكن العمالة التي تقوم على تحضير المأكولات بشكل غير نظامي.

وأضاف: تمّت مصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة كافة، وإصدار الغرامات المالية بحق المخالفين وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

وأردف: أغلقت البلدية المطعم الذي يقدم تلك المنتجات الغذائية المعدة في سكن العمالة لعملائه والواقع على طريق جدة، وتمّت مصادرة المواد الغذائية كافة؛ نظراً لعدم صلاحيتها ومخالفتها الاشتراطات الصحية وفرض غرامات مالية بحق المطعم المخالف.

وتنفّذ الأجهزة الرقابية ببلدية محايل جولات رقابية مستمرة على المطاعم ومراكز بيع المواد الغذائية بهدف متابعة تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية.

وثمّن آل "مصمع"؛ جهود زملائه العاملين بإدارة صحة البيئة، ودعا المواطنين إلى الإبلاغ المباشر عن أي مخالفات صحية عبر الاتصال على مركز العمليات والطوارئ للبلدية على الرقم 940 الذي يستقبل البلاغات على مدار الساعة.

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
04:22 PM

بلدية محايل تضبط عمالة تعد أطعمة داخل شقة لحساب مطعم

صادرت المواد الغذائية لعدم صلاحيتها ومخالفتها الاشتراطات

A A A
محمد طيران - عسير
0
1,306

ضبطت بلدية محافظة محايل عسير عدداً من العمالة الوافدة اتخذت من شقة سكنية مقراً لإعداد الوجبات والأطعمة وتتعامل مع أحد المطاعم.

وتوصلت الجولات الرقابية التي تنفّذها إدارة صحة البيئة بالبلدية، إلى شقة يسكنها أفراد من العمالة الوافدة يعملون على إعداد وتجهيز أطعمة ومأكولات لأحد المطاعم بالمحافظة.

وقال رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع: الجولة كشفت عن جملة من المخالفات الصحية في سكن العمالة التي تقوم على تحضير المأكولات بشكل غير نظامي.

وأضاف: تمّت مصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة كافة، وإصدار الغرامات المالية بحق المخالفين وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

وأردف: أغلقت البلدية المطعم الذي يقدم تلك المنتجات الغذائية المعدة في سكن العمالة لعملائه والواقع على طريق جدة، وتمّت مصادرة المواد الغذائية كافة؛ نظراً لعدم صلاحيتها ومخالفتها الاشتراطات الصحية وفرض غرامات مالية بحق المطعم المخالف.

وتنفّذ الأجهزة الرقابية ببلدية محايل جولات رقابية مستمرة على المطاعم ومراكز بيع المواد الغذائية بهدف متابعة تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية.

وثمّن آل "مصمع"؛ جهود زملائه العاملين بإدارة صحة البيئة، ودعا المواطنين إلى الإبلاغ المباشر عن أي مخالفات صحية عبر الاتصال على مركز العمليات والطوارئ للبلدية على الرقم 940 الذي يستقبل البلاغات على مدار الساعة.

شارك برأيك
9
35

كيف تقيّم تغطية الإعلام السعودي للزيارة التاريخية لـ"ترامب" وقمم الرياض:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

مليون دولار

مليون دولار

10 يونيو
1,771
200 ألف دولار

200 ألف دولار

04 يونيو
1,637
708 ملايين دولار

708 ملايين دولار

02 يونيو
2,676
30 دقيقة

30 دقيقة

31 مايو
5,213

الفعاليات

قادمة
19
إبريل

مهرجان حكايا مسك

تنتهي 21 إبريل

كاريكاتير

اسأل الشغالة

المقالات

قطر عاديات الشر

قطر عاديات الشر

نايف الحربي
"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

جمعان الكرت
إمارة مكة وإساءة مهند

إمارة مكة وإساءة مهند

عبدالرحمن المرشد
العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

ابراهيم المعطش
الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

صالح مطر الغامدي
"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

محمد الغامدي
"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

ماجد الحربي
مدينة "الأسمنت"..!!

مدينة "الأسمنت"..!!

ساير المنيعي
الغول والعنقاء والخل الوفي!!

الغول والعنقاء والخل الوفي!!

نورة الجايز
أخي القطري نحبك.. لكن !

أخي القطري نحبك.. لكن !

سعيد آل جندب
السناب في رمضان..!!

السناب في رمضان..!!

محمد الصيـعري
وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

مسلّم الرمالي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً
(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة