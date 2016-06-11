بلدية محايل تضبط عمالة تعد أطعمة داخل شقة لحساب مطعم

صادرت المواد الغذائية لعدم صلاحيتها ومخالفتها الاشتراطات

ضبطت بلدية محافظة محايل عسير عدداً من العمالة الوافدة اتخذت من شقة سكنية مقراً لإعداد الوجبات والأطعمة وتتعامل مع أحد المطاعم.



وتوصلت الجولات الرقابية التي تنفّذها إدارة صحة البيئة بالبلدية، إلى شقة يسكنها أفراد من العمالة الوافدة يعملون على إعداد وتجهيز أطعمة ومأكولات لأحد المطاعم بالمحافظة.

وقال رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع: الجولة كشفت عن جملة من المخالفات الصحية في سكن العمالة التي تقوم على تحضير المأكولات بشكل غير نظامي.



وأضاف: تمّت مصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة كافة، وإصدار الغرامات المالية بحق المخالفين وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.



وأردف: أغلقت البلدية المطعم الذي يقدم تلك المنتجات الغذائية المعدة في سكن العمالة لعملائه والواقع على طريق جدة، وتمّت مصادرة المواد الغذائية كافة؛ نظراً لعدم صلاحيتها ومخالفتها الاشتراطات الصحية وفرض غرامات مالية بحق المطعم المخالف.

وتنفّذ الأجهزة الرقابية ببلدية محايل جولات رقابية مستمرة على المطاعم ومراكز بيع المواد الغذائية بهدف متابعة تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية.



وثمّن آل "مصمع"؛ جهود زملائه العاملين بإدارة صحة البيئة، ودعا المواطنين إلى الإبلاغ المباشر عن أي مخالفات صحية عبر الاتصال على مركز العمليات والطوارئ للبلدية على الرقم 940 الذي يستقبل البلاغات على مدار الساعة.