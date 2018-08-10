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"بلدي الطائف" يوجّه بمتابعة أعمال الأمانة بأحياء جنوب المحافظة

رصدت ملاحظات بالطرق والإنارة ورفعتها للجهات المعنية للمتابعة

وجّه رئيس المجلس البلدي بمحافظة الطائف، صاطي المقاطي، بتشكيل لجنة من المجلس لمتابعة سير أعمال الأمانة في قرى وأحياء جنوب الطائف، وذلك بناءً على طلب مقدم من عضو الدائرة مرزوق صالح الجعيد.

وفي التفاصيل، باشرت اللجنة أعمالها من خلال الجولة التي شاركَ فيها رئيس مركز شقصان مشعل المالكي، حيث تم الوقوف ميدانيًا على عددٍ من القُرى والمراكز مثل: "شقصان - وادي مرفوع - وادي زبيدة - بسل - السديرة - كلاخ".

وخلال الجولة تم رصد انهيارات في الأسفلت ببعض الشوارع الداخلية وذلك بسبب آثار السيول الجارفة، واتضح احتياج بعض الطرق إلى إعادة تأهيل وصيانة، كذلك احتياج بعض الطرق لعمل صبات حماية.

ووقفت اللجنة على تقاطع طريق بسل مع طريق زبيدة جنوبي الطائف، ورأت أهمية التنسيق بين الأمانة وإدارة الطرق حتى تتم معالجة خطورته واستكمال إنارته، كما رأت اللجنة ربط طريق بسل بطريق السديرة واستكمال وسائل السلامة اللازمة لتخطيط الطريق واللوحات الإرشادية، واقترحت اللجنة ربط طريق الجروية بطريق الإصلاحية بمركز كلاخ.

ورصدت اللجنة أيضًا، حاجة طريق الهوينة بمركز كلاخ للإصلاح، حيث جرفت السيول الطريق والذي يتطلب الصيانة والحماية.

ووقفت اللجنة على مشروع إنارة مدخل السديرة، حيث توقفت إنارته على تركيب عداد كهرباء، وطالبت اللجنة بمتابعة العمل لإنارة المدخل، كما لاحظت اللجنة بأن هناك مشروعات لسفلتة بعض الشوارع، بعد أن قامت الشركة المنفذة بعمل ردم للطرق وتوقف العمل قبل إنجازها، كما رأت اللجنة أيضًا أن الشوارع الداخلية المأهولة بالسكان تفتقر لأعمال السفلتة التي تخدم المدارس والمساجد والأهالي.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس المجلس البلدي الرفع بجميع الملاحظات وضرورة متابعتها وسرعة تنفيذها من الجهة المعنية وهي أمانة الطائف، بعد إعداد محضر من قِبل أعضاء اللجنة.

يُشار إلى أن اللجنة تكونت من رئيس لجنة المشروعات المهندس هلال الزهراني، ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، عضو لجنة التطوير، بدر الوذناني، وعضو المجلس ممثل الدائرة، مرزوق الجعيد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدي الطائف" يوجّه بمتابعة أعمال الأمانة بأحياء جنوب المحافظة
سبق

وجّه رئيس المجلس البلدي بمحافظة الطائف، صاطي المقاطي، بتشكيل لجنة من المجلس لمتابعة سير أعمال الأمانة في قرى وأحياء جنوب الطائف، وذلك بناءً على طلب مقدم من عضو الدائرة مرزوق صالح الجعيد.

وفي التفاصيل، باشرت اللجنة أعمالها من خلال الجولة التي شاركَ فيها رئيس مركز شقصان مشعل المالكي، حيث تم الوقوف ميدانيًا على عددٍ من القُرى والمراكز مثل: "شقصان - وادي مرفوع - وادي زبيدة - بسل - السديرة - كلاخ".

وخلال الجولة تم رصد انهيارات في الأسفلت ببعض الشوارع الداخلية وذلك بسبب آثار السيول الجارفة، واتضح احتياج بعض الطرق إلى إعادة تأهيل وصيانة، كذلك احتياج بعض الطرق لعمل صبات حماية.

ووقفت اللجنة على تقاطع طريق بسل مع طريق زبيدة جنوبي الطائف، ورأت أهمية التنسيق بين الأمانة وإدارة الطرق حتى تتم معالجة خطورته واستكمال إنارته، كما رأت اللجنة ربط طريق بسل بطريق السديرة واستكمال وسائل السلامة اللازمة لتخطيط الطريق واللوحات الإرشادية، واقترحت اللجنة ربط طريق الجروية بطريق الإصلاحية بمركز كلاخ.

ورصدت اللجنة أيضًا، حاجة طريق الهوينة بمركز كلاخ للإصلاح، حيث جرفت السيول الطريق والذي يتطلب الصيانة والحماية.

ووقفت اللجنة على مشروع إنارة مدخل السديرة، حيث توقفت إنارته على تركيب عداد كهرباء، وطالبت اللجنة بمتابعة العمل لإنارة المدخل، كما لاحظت اللجنة بأن هناك مشروعات لسفلتة بعض الشوارع، بعد أن قامت الشركة المنفذة بعمل ردم للطرق وتوقف العمل قبل إنجازها، كما رأت اللجنة أيضًا أن الشوارع الداخلية المأهولة بالسكان تفتقر لأعمال السفلتة التي تخدم المدارس والمساجد والأهالي.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس المجلس البلدي الرفع بجميع الملاحظات وضرورة متابعتها وسرعة تنفيذها من الجهة المعنية وهي أمانة الطائف، بعد إعداد محضر من قِبل أعضاء اللجنة.

يُشار إلى أن اللجنة تكونت من رئيس لجنة المشروعات المهندس هلال الزهراني، ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، عضو لجنة التطوير، بدر الوذناني، وعضو المجلس ممثل الدائرة، مرزوق الجعيد.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
01:07 AM

"بلدي الطائف" يوجّه بمتابعة أعمال الأمانة بأحياء جنوب المحافظة

رصدت ملاحظات بالطرق والإنارة ورفعتها للجهات المعنية للمتابعة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
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1,821

وجّه رئيس المجلس البلدي بمحافظة الطائف، صاطي المقاطي، بتشكيل لجنة من المجلس لمتابعة سير أعمال الأمانة في قرى وأحياء جنوب الطائف، وذلك بناءً على طلب مقدم من عضو الدائرة مرزوق صالح الجعيد.

وفي التفاصيل، باشرت اللجنة أعمالها من خلال الجولة التي شاركَ فيها رئيس مركز شقصان مشعل المالكي، حيث تم الوقوف ميدانيًا على عددٍ من القُرى والمراكز مثل: "شقصان - وادي مرفوع - وادي زبيدة - بسل - السديرة - كلاخ".

وخلال الجولة تم رصد انهيارات في الأسفلت ببعض الشوارع الداخلية وذلك بسبب آثار السيول الجارفة، واتضح احتياج بعض الطرق إلى إعادة تأهيل وصيانة، كذلك احتياج بعض الطرق لعمل صبات حماية.

ووقفت اللجنة على تقاطع طريق بسل مع طريق زبيدة جنوبي الطائف، ورأت أهمية التنسيق بين الأمانة وإدارة الطرق حتى تتم معالجة خطورته واستكمال إنارته، كما رأت اللجنة ربط طريق بسل بطريق السديرة واستكمال وسائل السلامة اللازمة لتخطيط الطريق واللوحات الإرشادية، واقترحت اللجنة ربط طريق الجروية بطريق الإصلاحية بمركز كلاخ.

ورصدت اللجنة أيضًا، حاجة طريق الهوينة بمركز كلاخ للإصلاح، حيث جرفت السيول الطريق والذي يتطلب الصيانة والحماية.

ووقفت اللجنة على مشروع إنارة مدخل السديرة، حيث توقفت إنارته على تركيب عداد كهرباء، وطالبت اللجنة بمتابعة العمل لإنارة المدخل، كما لاحظت اللجنة بأن هناك مشروعات لسفلتة بعض الشوارع، بعد أن قامت الشركة المنفذة بعمل ردم للطرق وتوقف العمل قبل إنجازها، كما رأت اللجنة أيضًا أن الشوارع الداخلية المأهولة بالسكان تفتقر لأعمال السفلتة التي تخدم المدارس والمساجد والأهالي.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس المجلس البلدي الرفع بجميع الملاحظات وضرورة متابعتها وسرعة تنفيذها من الجهة المعنية وهي أمانة الطائف، بعد إعداد محضر من قِبل أعضاء اللجنة.

يُشار إلى أن اللجنة تكونت من رئيس لجنة المشروعات المهندس هلال الزهراني، ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، عضو لجنة التطوير، بدر الوذناني، وعضو المجلس ممثل الدائرة، مرزوق الجعيد.

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