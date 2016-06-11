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"بلدي الطائف" يُطلق استبياناً لقياس مستوى النظافة

بمختلف الأحياء والمراكز التابعة للمحافظة

أطلق المجلس البلدي بمحافظة الطائف استبياناً بهدف قياس نسبة الأداء في جانبَي النظافة والصحة العامة بمختلف الأحياء والمراكز التابعة للمحافظة.

وأكّد رئيس المجلس البلدي بالطائف صاطي المقاطي؛ أن المجلس البلدي حريصٌ على الارتقاء بالخدمات المقدَّمة للمواطنين، ومنها مستوى النظافة والصحة العامة، خاصة في هذا الشهر الفضيل المبارك، وطوال فترة الإجازة الصيفية، ولا سيما أن الطائف وجهة سياحية يقصدها السياح من الداخل والخارج، مشيراً إلى أن المقترحات والرؤى والشكاوى محل اهتمام أعضاء المجلس.

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"بلدي الطائف" يُطلق استبياناً لقياس مستوى النظافة
سبق

أطلق المجلس البلدي بمحافظة الطائف استبياناً بهدف قياس نسبة الأداء في جانبَي النظافة والصحة العامة بمختلف الأحياء والمراكز التابعة للمحافظة.

وأكّد رئيس المجلس البلدي بالطائف صاطي المقاطي؛ أن المجلس البلدي حريصٌ على الارتقاء بالخدمات المقدَّمة للمواطنين، ومنها مستوى النظافة والصحة العامة، خاصة في هذا الشهر الفضيل المبارك، وطوال فترة الإجازة الصيفية، ولا سيما أن الطائف وجهة سياحية يقصدها السياح من الداخل والخارج، مشيراً إلى أن المقترحات والرؤى والشكاوى محل اهتمام أعضاء المجلس.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
01:57 PM

"بلدي الطائف" يُطلق استبياناً لقياس مستوى النظافة

بمختلف الأحياء والمراكز التابعة للمحافظة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
8
2,899

أطلق المجلس البلدي بمحافظة الطائف استبياناً بهدف قياس نسبة الأداء في جانبَي النظافة والصحة العامة بمختلف الأحياء والمراكز التابعة للمحافظة.

وأكّد رئيس المجلس البلدي بالطائف صاطي المقاطي؛ أن المجلس البلدي حريصٌ على الارتقاء بالخدمات المقدَّمة للمواطنين، ومنها مستوى النظافة والصحة العامة، خاصة في هذا الشهر الفضيل المبارك، وطوال فترة الإجازة الصيفية، ولا سيما أن الطائف وجهة سياحية يقصدها السياح من الداخل والخارج، مشيراً إلى أن المقترحات والرؤى والشكاوى محل اهتمام أعضاء المجلس.

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