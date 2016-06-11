"بلدي الطائف" يُطلق استبياناً لقياس مستوى النظافة

بمختلف الأحياء والمراكز التابعة للمحافظة

أطلق المجلس البلدي بمحافظة الطائف استبياناً بهدف قياس نسبة الأداء في جانبَي النظافة والصحة العامة بمختلف الأحياء والمراكز التابعة للمحافظة.



وأكّد رئيس المجلس البلدي بالطائف صاطي المقاطي؛ أن المجلس البلدي حريصٌ على الارتقاء بالخدمات المقدَّمة للمواطنين، ومنها مستوى النظافة والصحة العامة، خاصة في هذا الشهر الفضيل المبارك، وطوال فترة الإجازة الصيفية، ولا سيما أن الطائف وجهة سياحية يقصدها السياح من الداخل والخارج، مشيراً إلى أن المقترحات والرؤى والشكاوى محل اهتمام أعضاء المجلس.

