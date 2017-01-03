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"بلدي طبرجل" يقر الموافقة على المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية

إعادة تأهيل شوارع مخططي " ب " و " د " وشارع النهضة

أقر المجلس البلدي بمحافظة طبرجل، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته العادية السادسة عشر برئاسة رئيس المجلس الدكتور مدالله بن عايد الشراري، وحضور الأعضاء، الموافقة على اعتماد المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية الجديدة التي لا تعترض العوائق الموجودة.

كما أقر المجلس الموافقة على إعادة تأهيل شوارع مخططي " ب " " د " بطبقة أسفلت خمسة سم، وكذلك الموافقة على إعادة تأهيل شارع النهضة، والتنسيق مع أصحاب المزارع  لإزالة الأثل الذي يحجب الرؤية، وتوسعته وتعديل التقائه بشارع المنتزه شرقا والتقائه مع شارع الحجاز غربا وربطه بشارع الملك فهد بعمل دوار.
 
كما أوصى المجلس برصف وتنظيم الساحة المقابلة لجامع الدويرج والمدرسة الحادية عشر للبنات، وطالب المجلس عبر توصيه بضرورة وضع إشارة مرورية ضوئية بالتقاطع الوحيد  قبل دوار الهلال الواقع بشارع الملك فيصل العام.

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"بلدي طبرجل" يقر الموافقة على المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية
سبق

أقر المجلس البلدي بمحافظة طبرجل، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته العادية السادسة عشر برئاسة رئيس المجلس الدكتور مدالله بن عايد الشراري، وحضور الأعضاء، الموافقة على اعتماد المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية الجديدة التي لا تعترض العوائق الموجودة.

كما أقر المجلس الموافقة على إعادة تأهيل شوارع مخططي " ب " " د " بطبقة أسفلت خمسة سم، وكذلك الموافقة على إعادة تأهيل شارع النهضة، والتنسيق مع أصحاب المزارع  لإزالة الأثل الذي يحجب الرؤية، وتوسعته وتعديل التقائه بشارع المنتزه شرقا والتقائه مع شارع الحجاز غربا وربطه بشارع الملك فهد بعمل دوار.
 
كما أوصى المجلس برصف وتنظيم الساحة المقابلة لجامع الدويرج والمدرسة الحادية عشر للبنات، وطالب المجلس عبر توصيه بضرورة وضع إشارة مرورية ضوئية بالتقاطع الوحيد  قبل دوار الهلال الواقع بشارع الملك فيصل العام.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
04:58 PM
إعادة تأهيل شوارع مخططي " ب " و " د " وشارع النهضة

"بلدي طبرجل" يقر الموافقة على المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية

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عبدالرحمن العازمي - طبرجل
0
397

أقر المجلس البلدي بمحافظة طبرجل، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته العادية السادسة عشر برئاسة رئيس المجلس الدكتور مدالله بن عايد الشراري، وحضور الأعضاء، الموافقة على اعتماد المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية الجديدة التي لا تعترض العوائق الموجودة.

كما أقر المجلس الموافقة على إعادة تأهيل شوارع مخططي " ب " " د " بطبقة أسفلت خمسة سم، وكذلك الموافقة على إعادة تأهيل شارع النهضة، والتنسيق مع أصحاب المزارع  لإزالة الأثل الذي يحجب الرؤية، وتوسعته وتعديل التقائه بشارع المنتزه شرقا والتقائه مع شارع الحجاز غربا وربطه بشارع الملك فهد بعمل دوار.
 
كما أوصى المجلس برصف وتنظيم الساحة المقابلة لجامع الدويرج والمدرسة الحادية عشر للبنات، وطالب المجلس عبر توصيه بضرورة وضع إشارة مرورية ضوئية بالتقاطع الوحيد  قبل دوار الهلال الواقع بشارع الملك فيصل العام.

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