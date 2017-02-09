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"بلومبرغ": السعودية تدرس شراء حصة في شركة ترفيه عالمية

بدأت في مفاوضات للسماح لها بافتتاح أول منتزه ترفيهي بالمملكة

ذكرت شبكة "بلومبرغ" الأمريكية أن السعودية تدرس شراء حصة في شركة الترفيه الشهيرة "سكس فلاقز" (six flags)  عبر صندوق الاستثمارات العامة، مشيرة إلى أنه يتحول إلى أحد أكبر وأقوى الصناديق الاستثمارية في العالم.
 
    ونقلت الشبكة عن أشخاص مطلعين قولهم إن السعودية بدأت في مفاوضات للسماح للشركة الأمريكية (مقرها ولاية تكساس) بافتتاح أول منتزه ترفيهي لها في المملكة، مشيرة إلى أن المحادثات حول شراء حصة فيها لا تزال في مراحلها الأولية.
 
    وارتفعت يوم الأربعاء أسهم الشركة 1.7 في المائة عقب الأحاديث المسربة عن الصفقة السعودية المتوقعة؛ لتبلغ قيمة الشركة السوقية 5.6 مليار دولار.
 
   وتصل إيرادات "سكس فلاقز" السنوية إلى 1.3 مليار دولار من 18 منتزهًا تملكها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إضافة إلى منتزهات سيتم إضافتها في الإمارات، ومنتزهين محتملين في السعودية، أحدهما في الرياض، والآخر في جدة.
 

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"بلومبرغ": السعودية تدرس شراء حصة في شركة ترفيه عالمية
سبق

ذكرت شبكة "بلومبرغ" الأمريكية أن السعودية تدرس شراء حصة في شركة الترفيه الشهيرة "سكس فلاقز" (six flags)  عبر صندوق الاستثمارات العامة، مشيرة إلى أنه يتحول إلى أحد أكبر وأقوى الصناديق الاستثمارية في العالم.
 
    ونقلت الشبكة عن أشخاص مطلعين قولهم إن السعودية بدأت في مفاوضات للسماح للشركة الأمريكية (مقرها ولاية تكساس) بافتتاح أول منتزه ترفيهي لها في المملكة، مشيرة إلى أن المحادثات حول شراء حصة فيها لا تزال في مراحلها الأولية.
 
    وارتفعت يوم الأربعاء أسهم الشركة 1.7 في المائة عقب الأحاديث المسربة عن الصفقة السعودية المتوقعة؛ لتبلغ قيمة الشركة السوقية 5.6 مليار دولار.
 
   وتصل إيرادات "سكس فلاقز" السنوية إلى 1.3 مليار دولار من 18 منتزهًا تملكها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إضافة إلى منتزهات سيتم إضافتها في الإمارات، ومنتزهين محتملين في السعودية، أحدهما في الرياض، والآخر في جدة.
 

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
12:12 AM
بدأت في مفاوضات للسماح لها بافتتاح أول منتزه ترفيهي بالمملكة

"بلومبرغ": السعودية تدرس شراء حصة في شركة ترفيه عالمية

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خالد علي - نيويورك
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8,227

ذكرت شبكة "بلومبرغ" الأمريكية أن السعودية تدرس شراء حصة في شركة الترفيه الشهيرة "سكس فلاقز" (six flags)  عبر صندوق الاستثمارات العامة، مشيرة إلى أنه يتحول إلى أحد أكبر وأقوى الصناديق الاستثمارية في العالم.
 
    ونقلت الشبكة عن أشخاص مطلعين قولهم إن السعودية بدأت في مفاوضات للسماح للشركة الأمريكية (مقرها ولاية تكساس) بافتتاح أول منتزه ترفيهي لها في المملكة، مشيرة إلى أن المحادثات حول شراء حصة فيها لا تزال في مراحلها الأولية.
 
    وارتفعت يوم الأربعاء أسهم الشركة 1.7 في المائة عقب الأحاديث المسربة عن الصفقة السعودية المتوقعة؛ لتبلغ قيمة الشركة السوقية 5.6 مليار دولار.
 
   وتصل إيرادات "سكس فلاقز" السنوية إلى 1.3 مليار دولار من 18 منتزهًا تملكها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إضافة إلى منتزهات سيتم إضافتها في الإمارات، ومنتزهين محتملين في السعودية، أحدهما في الرياض، والآخر في جدة.
 

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