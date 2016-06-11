بمناسبة شهر رمضان.. "جوجل" تطلق خدمة تحديد القِبلة

تُحدد أيضاً المسافة التي تفصل بينك وبين الكعبة

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية عن إطلاقها خدمة جديدة مخصصة للمسلمين، بمناسبة شهر رمضان المبارك.



ونشر حساب "جوجل العربية" الخاص بالشركة الأمريكية، عبر "تويتر"، تغريدة يوضح فيها إطلاق خدمة "العثور على القِبلة من أجل الصلاة للمسلمين".



وأشارت "جوجل" في منشورها إلى كيفية استخدام التقنية الجديدة عن طريق موقع جديد أطلقته خصيصاً لها، التي لا تحتاج إلى تشغيل "جي بي إس" وتحديد مكان التواجد، ليبحث الموقع عن مكان القبلة المناسب.



ويقدم الموقع أيضاً معلومات تفصيلية عن القبلة، والمسافة التي بينك وبين الكعبة في الاتجاه الذي تقف فيه.

