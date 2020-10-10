بمناسبة يوم المعلم.. مدير تعليم القريات يعقد لقاءً مفتوحاً مع معلمي المنطقة

تحدّث عن أهمية الرسالة التي يحملونها لخدمة دينهم ثم وطنهم وقيادته وأبنائه

عقد مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، لقاءً مفتوحاً مع المعلمين ومديري المدارس والمشرفين بـ"تعليم القريات"؛ حيث يأتي هذا اللقاء تزامناً مع الاحتفال بيوم المعلم العالمي؛ وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية سالم بن شتيوي الجهني، والمساعد للشؤون المدرسية محمد بن ثابت الزايدي، وعدد من رؤساء الأقسام والمسؤولين بالإدارة.

وبدأ اللقاء بكلمة لمدير التعليم، رحّب فيها بزملائه المعلمين، ثم تحدّث عن أهمية الرسالة التي يحملونها على عاتقهم خدمةً لدينهم ثم وطنهم وقيادته وأبنائه، ومؤكداً لهم أنه وجميع منسوبي الإدارة من مساعدين ومشرفين، في خدمة المعلم والطالب، وتقديم كل ما يحتاجونه، وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم في سبيل تطوير أدائهم وعملهم للنهوض بالعملية التعليمية بالقريات، ومتمنياً منهم استخدام أحدث الوسائل التعليمية الحديثة بالتعليم، والاستفادة من التطور التقني والعلمي وأساليب التعليم الحديثة والمتطورة المتوفرة لهم في مدارسهم، والحرص على حضور البرامج والدورات التدريبية التي يقدّمها مركز التدريب التربوي بالإدارة؛ وذلك فيما يعود بالنفع والفائدة عليه وعلى الطالب والعملية التعليمية بشكل عام.

وفي ختام كلمته، أكد "الثبيتي" أن مكتبه وبيته مفتوحان لأي معلم يرى أنه بحاجة لمقابلته والحديث معه، وعلى استعداد لاستقبالهم في مكتبه من بعد صلاة الظهر، وسوف يعمل على تقديم العون لهم فيما يحتاجونه منه من مساعدة في عملهم؛ متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

ثم أتيح المجال للمعلمين الراغبين بتوجيه أسئلتهم أو ملاحظاتهم لمدير التعليم؛ وذلك عبر حوار قام بإداراته فريق الإعلام التربوي بالإدارة، والذي شَهِد عدداً من المداخلات والأسئلة من بعض الإعلاميين والمعلمين ورؤساء الأقسام، والتي قام بالإجابة عنها مدير التعليم.

وفي ختام اللقاء قدّم مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، شُكره وتقديره للمعلمين لحضورهم واللقاء بهم؛ متمنياً أن تتكرر مثل هذه اللقاءات الهادفة معهم والاستماع لهم وخدمتهم.