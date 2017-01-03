بندقية صيّاد تقتله.. و"مدني حائل" ينُزِل جثمانه من أعلى جبل عقدة

​انطلقت الرصاصة أثناء رحلة لصيد الطيور غرب حائل

لقي مواطن مصرعه بعد أن انطلقت رصاصة من بندقية يحملها في أحد جبال عقدة الشاهقة غرب حائل، برفقة زميله الذي رافقه لصيد الطيور في الجبال.

وكانت الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عصر اليوم من مواطن يفيد بتعرض زميله أثناء الصيد لطلق ناري من سلاحه، في أحد الجبال الشاهقة الوعرة بعقدة حائل؛ الأمر الذي اضطرت بسببه الجهات الأمنية إلى الاستعانة بالدفاع المدني، الذي باشر الموقع وأنزل الجثمان من الجبل.

