بنقاط القادسية .. "الليث" يواصل تصدره لدوري الشباب
أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب، وجاءت نتائجها كالتالي:
الفتح - العدالة ( 2 - 0 ) النصر - الأهلي ( 3 - 1 ) الهلال - أحد ( 1 - 0 ) الشباب - القادسية ( 3 - 2 ) الرائد - الوحدة ( 4 - 0 )
وجاء الترتيب على النحو التالي: 1 - الشباب ( 25 نقطة ) 2 - الهلال ( 24 نقطة ) 3 - النصر ( 23 نقطة ) 4 - أحد ( 14 نقطة ) 5 - القادسية ( 14 نقطة ) 6 - الرائد ( 14 نقطة ) 7 - الأهلي ( 13 نقطة ) 8 - الوحدة ( 13 نقطة ) 9 - الاتحاد ( 12 نقطة ) 10 - هجر ( 12 نقطة ) 11 - العدالة ( 9 نقاط ) 12 - الفتح ( 7 نقاط )
بنقاط القادسية .. "الليث" يواصل تصدره لدوري الشباب
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2017-02-04
أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب، وجاءت نتائجها كالتالي:
الفتح - العدالة ( 2 - 0 ) النصر - الأهلي ( 3 - 1 ) الهلال - أحد ( 1 - 0 ) الشباب - القادسية ( 3 - 2 ) الرائد - الوحدة ( 4 - 0 )
وجاء الترتيب على النحو التالي: 1 - الشباب ( 25 نقطة ) 2 - الهلال ( 24 نقطة ) 3 - النصر ( 23 نقطة ) 4 - أحد ( 14 نقطة ) 5 - القادسية ( 14 نقطة ) 6 - الرائد ( 14 نقطة ) 7 - الأهلي ( 13 نقطة ) 8 - الوحدة ( 13 نقطة ) 9 - الاتحاد ( 12 نقطة ) 10 - هجر ( 12 نقطة ) 11 - العدالة ( 9 نقاط ) 12 - الفتح ( 7 نقاط )
04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
09:48 PM
بنقاط القادسية .. "الليث" يواصل تصدره لدوري الشباب
أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب، وجاءت نتائجها كالتالي:
الفتح - العدالة ( 2 - 0 ) النصر - الأهلي ( 3 - 1 ) الهلال - أحد ( 1 - 0 ) الشباب - القادسية ( 3 - 2 ) الرائد - الوحدة ( 4 - 0 )
وجاء الترتيب على النحو التالي: 1 - الشباب ( 25 نقطة ) 2 - الهلال ( 24 نقطة ) 3 - النصر ( 23 نقطة ) 4 - أحد ( 14 نقطة ) 5 - القادسية ( 14 نقطة ) 6 - الرائد ( 14 نقطة ) 7 - الأهلي ( 13 نقطة ) 8 - الوحدة ( 13 نقطة ) 9 - الاتحاد ( 12 نقطة ) 10 - هجر ( 12 نقطة ) 11 - العدالة ( 9 نقاط ) 12 - الفتح ( 7 نقاط )