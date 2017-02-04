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بنقاط القادسية .. "الليث" يواصل تصدره لدوري الشباب

أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب، وجاءت نتائجها كالتالي:

الفتح - العدالة ( 2 - 0 )
النصر - الأهلي ( 3 - 1 )
الهلال - أحد ( 1 - 0 )
الشباب - القادسية ( 3 - 2 )
الرائد - الوحدة ( 4 - 0 )
 
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - الشباب ( 25 نقطة )
2 - الهلال ( 24 نقطة )
3 - النصر ( 23 نقطة )
4 - أحد ( 14 نقطة )
5 - القادسية ( 14 نقطة )
6 - الرائد ( 14 نقطة )
7 - الأهلي ( 13 نقطة )
8 - الوحدة ( 13 نقطة )
9 - الاتحاد ( 12 نقطة )
10 - هجر ( 12 نقطة )
11 - العدالة ( 9 نقاط )
12 - الفتح ( 7 نقاط )

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بنقاط القادسية .. "الليث" يواصل تصدره لدوري الشباب
سبق

أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب، وجاءت نتائجها كالتالي:

الفتح - العدالة ( 2 - 0 )
النصر - الأهلي ( 3 - 1 )
الهلال - أحد ( 1 - 0 )
الشباب - القادسية ( 3 - 2 )
الرائد - الوحدة ( 4 - 0 )
 
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - الشباب ( 25 نقطة )
2 - الهلال ( 24 نقطة )
3 - النصر ( 23 نقطة )
4 - أحد ( 14 نقطة )
5 - القادسية ( 14 نقطة )
6 - الرائد ( 14 نقطة )
7 - الأهلي ( 13 نقطة )
8 - الوحدة ( 13 نقطة )
9 - الاتحاد ( 12 نقطة )
10 - هجر ( 12 نقطة )
11 - العدالة ( 9 نقاط )
12 - الفتح ( 7 نقاط )

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
09:48 PM

بنقاط القادسية .. "الليث" يواصل تصدره لدوري الشباب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,575

أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب، وجاءت نتائجها كالتالي:

الفتح - العدالة ( 2 - 0 )
النصر - الأهلي ( 3 - 1 )
الهلال - أحد ( 1 - 0 )
الشباب - القادسية ( 3 - 2 )
الرائد - الوحدة ( 4 - 0 )
 
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - الشباب ( 25 نقطة )
2 - الهلال ( 24 نقطة )
3 - النصر ( 23 نقطة )
4 - أحد ( 14 نقطة )
5 - القادسية ( 14 نقطة )
6 - الرائد ( 14 نقطة )
7 - الأهلي ( 13 نقطة )
8 - الوحدة ( 13 نقطة )
9 - الاتحاد ( 12 نقطة )
10 - هجر ( 12 نقطة )
11 - العدالة ( 9 نقاط )
12 - الفتح ( 7 نقاط )

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