"بنك التنمية الاجتماعية" يكشف تفاصيل شرائح القروض الجديدة وتاريخ البدء بها

العمل بها خلال الشهر الجاري.. "الناصر": استقبال الطلبات مستمر بنفس الآلية السابقة

كشف المتحدث للرسمي لبنك التنمية الاجتماعية عبدالعزيز الناصر تفاصيل شرائح البنك الجديدة في صرف القروض الاجتماعية، والتي سبق أن كشف عنها مدير عام البنك الدكتور عبدالله النملة في تصريح سابق.

وأشار "الناصر" إلى أن البنك سيقوم بالعمل على الشرائح الجديدة خلال شهر يناير 2017م، والتي تتضمن توزيعاً يعتمد من خلاله قدرة الفرد على السداد بتحديد قيمة القسط والقرض المطلوب بما لا يتجاوز القسط الشهري 1000 ريال لجميع القروض بدلاً عن 1800 ريال كما كان معمولاً به سابقاً، وذلك للمتقدمين على طلب قرض اجتماعي جديد، وليس كما تم تداوله لمن يقوم بسداد أقساط قرضه السابق.

وأكد "الناصر" استمرار استقبال طلبات القروض الاجتماعية بنفس آلية عمله السابقة واستيفاء الشروط العامة التي يجب توفرها في جميع المتقدمين على القروض الاجتماعية، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون طالب القرض مديناً للبنك بقرض آخر مهما كان نوعه وقيمته، وألا يزيد الدخل الشهري الإجمالي لطالب القرض عن (10000) عشرة آلاف ريال، بالإضافة إلى شروط أخرى، وهناك شروط خاصة بكل قرض على حدة، ولمن يرغب بمعرفة المزيد من الشروط العامة والخاصة الدخول لموقع البنك الإلكتروني www.sdb.gov.sa .

من جانب آخر علق "الناصر" على منح الفرصة للمتأخرين في السداد ممن تراكمت عليهم الأقساط السابقة، وأبدوا تعاونهم مع البنك، وانتظموا بالسداد مؤخراً، بأن البنك قام بهذه الخطوة من باب التسهيل والتيسير على مقترضي البنك ممن تراكمت عليهم الأقساط في وقت سابق ثم انتظموا بالسداد، وبهدف تشجيعهم على الاستمرار في الانتظام بالسداد، حيث سيقوم البنك بترحيل المتأخرات المتراكمة عليهم، وتمديد فترة السداد بنفس قيمة القسط، كما سيتم تطبيق ذلك لكل من سيقوم بسداد ما نسبته 50% من قيمة المتأخرات والاستمرار في سداد بقية الأقساط، منوهاً بأن هذه الخطوة استفاد منها حتى الآن أكثر من 300 ألف مقترض، ومازالت الفرصة متاحة لباقي المقترضين لمن يبدي التزامه وانتظامه بالتسديد ليتم ترحيل المتأخرات وتمديد فترة السداد لهم؛ تجنباً لتطبيق سياسات البنك التحصيلية.

وأوضح "الناصر" أن البنك حريص على تحسين سجلات عملائه الائتمانية، منوهاً بأن البنك نظم عملية ترحيل المتأخرات، وتمديد فترة السداد بنفس الأقساط آلياً، حيث لا حاجة لقيام العميل بأي إجراء حيال ذلك.

وأهاب "الناصر" خلال تصريحه بمن لديه أقساط مستحقة بضرورة التعاون مع البنك والالتزام باللوائح والأنظمة، والمساهمة جنباً لجنب مع البنك لتقليل مدة الانتظار لمواطنين آخرين في أمسّ الحاجة للتمويل، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد العميل على إمكانية الاستفادة من برامج وخدمات البنك مستقبلاً، مؤكداً أن الانتظام بالسداد يجنب الكفيل الغارم الحسم من راتبه، وفقاً للوائح الإقراض في البنك وحسب ما تعهد به الكفيل.

يشار إلى أن البنك يقدم خدمة السداد الآلي عن طريق الصرافات والإنترنت والهاتف المصرفي، والرقم المفوتر الخاص بالبنك هو 058، علماً بأنه يمكن للعملاء مراجعة سجل السداد عبر الموقع الإلكترونيwww.sdb.gov.sa، عن طريق خدمة "حسابي"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبنك 920008002.

وذكر "الناصر" أن تفصيل شرائح القروض الاجتماعية الجديدة ستكون بالشكل التالي: