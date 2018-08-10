بنك التنمية يموّل 1988 مشروعاً بقيمة 31 مليون ريال خلال العام الحالي

"الناصر": عازمون على المزيد من الخدمات التي تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن

كشف المتحدث الرسمي للبنك السعودي للتسليف والادخار عبدالعزيز الناصر عن نتائج الربع الثاني لدعم وتمويل المشاريع متناهية الصغر من العام الحالي 2017م، حيث أظهرت الإحصائيات أن البنك قام بتمويل 1988 مشروعاً بقيمة تجاوزت 31 مليون ريال في شتى مناطق ومدن المملكة، وعبر عدد من البرامج المعتمدة، بالتعاون مع الجهات الراعية والجمعيات الخيرية.

وأضاف "الناصر": الإحصائيات المذكورة شملت كلاً من مركز بناء الأسر المنتجة جنى، وجمعية أجا الخيرية، وجمعية الملك عبدالعزيز النسائية بالقصيم، والجمعية التعاونية متعددة الأغراض "حرفة"، وجمعية بنيان النسائية، وجمعية مراكز الأحياء، وجمعية فتاة الأحساء، وجمعية ماجد الخيرية، والغرفة الخيرية بالطائف.

وتابع "الناصر" أن البنك عازم على تقديم المزيد من الخدمات والبرامج التي تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكداً أن البنك يدرك تماماً أهمية الدور المنوط به، ولذا فإن البنك وضع من أولوياته تقديم برامج وخدمات مميزة بسهولة وسرعة.