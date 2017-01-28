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"بن نصيب" عضواً في مجلس المنطقة بنجران

صدر قرار تعيين العميد متقاعد مانع بن صمعان بن نصيب عضواً بمجلس منطقة نجران في دورته السابعة.


 والعميد "بن نصيب" عمل  بوزارة الداخلية قطاع حرس الحدود.


 وبهذه المناسبة عبر "بن نصيب" عن سعادته بتعيينه عضواً في مجلس المنطقة وفخره واعتزازه بالثقة السامية، وشكره لسمو ولي العهد وزير الداخلية، ولأمير منطقة نجران. آملاً أن يكون محلاً للثقة وأن يوفق هو وزملائه في خدمة المنطقة وأهلها.
 

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"بن نصيب" عضواً في مجلس المنطقة بنجران
سبق

صدر قرار تعيين العميد متقاعد مانع بن صمعان بن نصيب عضواً بمجلس منطقة نجران في دورته السابعة.


 والعميد "بن نصيب" عمل  بوزارة الداخلية قطاع حرس الحدود.


 وبهذه المناسبة عبر "بن نصيب" عن سعادته بتعيينه عضواً في مجلس المنطقة وفخره واعتزازه بالثقة السامية، وشكره لسمو ولي العهد وزير الداخلية، ولأمير منطقة نجران. آملاً أن يكون محلاً للثقة وأن يوفق هو وزملائه في خدمة المنطقة وأهلها.
 

28 يناير 2017 - 30 ربيع الآخر 1438
07:01 PM

"بن نصيب" عضواً في مجلس المنطقة بنجران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر قرار تعيين العميد متقاعد مانع بن صمعان بن نصيب عضواً بمجلس منطقة نجران في دورته السابعة.


 والعميد "بن نصيب" عمل  بوزارة الداخلية قطاع حرس الحدود.


 وبهذه المناسبة عبر "بن نصيب" عن سعادته بتعيينه عضواً في مجلس المنطقة وفخره واعتزازه بالثقة السامية، وشكره لسمو ولي العهد وزير الداخلية، ولأمير منطقة نجران. آملاً أن يكون محلاً للثقة وأن يوفق هو وزملائه في خدمة المنطقة وأهلها.
 

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