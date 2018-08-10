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بواقع 6 فترات.. جامعة الإمام تفتح باب التسجيل لدبلوم تطبيقات الحاسب

"الروضان": لجميع الفئات من خلال تخصيص فترات مختلفة يومين بالأسبوع

أعلنت كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن استقبال الطلاب والطالبات الراغبين بالالتحاق في دبلوم تطبيقات الحاسب السابع عشر، والذي يمتدّ لمدة ستة أشهر دراسية.

وبيّنت الكلية أنه سيتم استقبال طلبات الالتحاق إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني على الإنترنت: www.ccisimsiu.net.

ويستمر القبول حتى الخميس 2 ذي الحجة 1438هـ، على أن تبدأ الدراسة يوم الأحد 11/ 1/ 1439هـ، وستكون الدراسة للطلاب في مبنى كلية علوم الحاسب والمعلومات (22) في المدينة الجامعية، وللطالبات في مبنى الكلية (324) في مدينة الملك عبدالله للطالبات.

وأوضح عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات في الجامعة الدكتور وليد بن أحمد الروضان، قائلاً: إن التسجيل مفتوح لجميع فئات المجتمع، وإن الكلية تقدّم هذا الدبلوم للسنة السابعة عشرة على التوالي؛ استشعاراً منها بأهمية تقديم البرامج التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 حيث إن أحد أهداف رؤية 2030: "تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية".

وأضاف الدكتور "الروضان": ما يميز هذا الدبلوم مواكبته لمتطلبات الثورة التقنية الحاصلة خلال الفترة الحالية؛ إذ يعمل الدبلوم على ترسيخ ثقافة التعاملات الإلكترونية ورفع الوعي بها بين شرائح المجتمع المختلفة لردم الفجوة الرقمية.

وتابع: إن تسارع التقنية والتحول إلى الحكومة الإلكترونية أدى إلى زيادة احتمال خطر الاختراق للمعلومات، ومن هنا برزت أهمية أمن المعلومات، والذي يعد أحد المواضيع التي أُفرد لها فصل كامل يقدم من خلال الدبلوم، ويستعرض الدبلوم أيضاً الجرائم المعلوماتية وأضرارها والوقاية منها، وذلك في إطار الاهتمام بمجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي شكّلت بناءً على الإحصائيات الحديثة خطراً يهدد أمن المجتمع.

وأردف: إن برنامج الدبلوم يشتمل على مقدمة في الحاسب ونظام التشغيل "ويندوز"، وبرنامج معالجة النصوص "وورد"، وبرنامج العروض التقديمية "بوربوينت"، وبرنامج الجداول الإلكترونية "إكسل"، وبرنامج قواعد البيانات "أكسس" والطباعة باللمس، ومقدمة في الإنترنت والبريد الإلكتروني، والتعاملات الإلكترونية والشبكات الاجتماعية، وأخيراً أمن المعلومات والجرائم المعلوماتية وأضرارها وطرق الوقاية منها.

وبيّن عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات أنه روعي أن تكون فترات الدراسة في الدبلوم مناسبة للجميع، من خلال تخصيص فترات مختلفة، حيث تم تحديد ست فترات للطلاب بواقع يومين في الأسبوع هي أيام الأحد والثلاثاء أو الاثنين والأربعاء، على أن يختار الطالب إحدى الفترات الثلاثة: 2- 5 مساء، 4- 7 مساء، 7- 10 مساء، أما بالنسبة للطالبات فتتم دراسة الدبلوم بواقع يومين في الأسبوع هما الأحد والثلاثاء أو الاثنين والأربعاء وتختار الطالبة إحدى الفترتين أما من الساعة 2- 5 مساء أو 5- 8 مساء. وأشار إلى أن المقاعد محدودة والأولوية لأسبقية التسجيل من خلال موقع الكلية على الرابط التالي: www.ccisimsiu.net.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بواقع 6 فترات.. جامعة الإمام تفتح باب التسجيل لدبلوم تطبيقات الحاسب
سبق

أعلنت كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن استقبال الطلاب والطالبات الراغبين بالالتحاق في دبلوم تطبيقات الحاسب السابع عشر، والذي يمتدّ لمدة ستة أشهر دراسية.

وبيّنت الكلية أنه سيتم استقبال طلبات الالتحاق إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني على الإنترنت: www.ccisimsiu.net.

ويستمر القبول حتى الخميس 2 ذي الحجة 1438هـ، على أن تبدأ الدراسة يوم الأحد 11/ 1/ 1439هـ، وستكون الدراسة للطلاب في مبنى كلية علوم الحاسب والمعلومات (22) في المدينة الجامعية، وللطالبات في مبنى الكلية (324) في مدينة الملك عبدالله للطالبات.

وأوضح عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات في الجامعة الدكتور وليد بن أحمد الروضان، قائلاً: إن التسجيل مفتوح لجميع فئات المجتمع، وإن الكلية تقدّم هذا الدبلوم للسنة السابعة عشرة على التوالي؛ استشعاراً منها بأهمية تقديم البرامج التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 حيث إن أحد أهداف رؤية 2030: "تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية".

وأضاف الدكتور "الروضان": ما يميز هذا الدبلوم مواكبته لمتطلبات الثورة التقنية الحاصلة خلال الفترة الحالية؛ إذ يعمل الدبلوم على ترسيخ ثقافة التعاملات الإلكترونية ورفع الوعي بها بين شرائح المجتمع المختلفة لردم الفجوة الرقمية.

وتابع: إن تسارع التقنية والتحول إلى الحكومة الإلكترونية أدى إلى زيادة احتمال خطر الاختراق للمعلومات، ومن هنا برزت أهمية أمن المعلومات، والذي يعد أحد المواضيع التي أُفرد لها فصل كامل يقدم من خلال الدبلوم، ويستعرض الدبلوم أيضاً الجرائم المعلوماتية وأضرارها والوقاية منها، وذلك في إطار الاهتمام بمجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي شكّلت بناءً على الإحصائيات الحديثة خطراً يهدد أمن المجتمع.

وأردف: إن برنامج الدبلوم يشتمل على مقدمة في الحاسب ونظام التشغيل "ويندوز"، وبرنامج معالجة النصوص "وورد"، وبرنامج العروض التقديمية "بوربوينت"، وبرنامج الجداول الإلكترونية "إكسل"، وبرنامج قواعد البيانات "أكسس" والطباعة باللمس، ومقدمة في الإنترنت والبريد الإلكتروني، والتعاملات الإلكترونية والشبكات الاجتماعية، وأخيراً أمن المعلومات والجرائم المعلوماتية وأضرارها وطرق الوقاية منها.

وبيّن عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات أنه روعي أن تكون فترات الدراسة في الدبلوم مناسبة للجميع، من خلال تخصيص فترات مختلفة، حيث تم تحديد ست فترات للطلاب بواقع يومين في الأسبوع هي أيام الأحد والثلاثاء أو الاثنين والأربعاء، على أن يختار الطالب إحدى الفترات الثلاثة: 2- 5 مساء، 4- 7 مساء، 7- 10 مساء، أما بالنسبة للطالبات فتتم دراسة الدبلوم بواقع يومين في الأسبوع هما الأحد والثلاثاء أو الاثنين والأربعاء وتختار الطالبة إحدى الفترتين أما من الساعة 2- 5 مساء أو 5- 8 مساء. وأشار إلى أن المقاعد محدودة والأولوية لأسبقية التسجيل من خلال موقع الكلية على الرابط التالي: www.ccisimsiu.net.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
08:51 AM

بواقع 6 فترات.. جامعة الإمام تفتح باب التسجيل لدبلوم تطبيقات الحاسب

"الروضان": لجميع الفئات من خلال تخصيص فترات مختلفة يومين بالأسبوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن استقبال الطلاب والطالبات الراغبين بالالتحاق في دبلوم تطبيقات الحاسب السابع عشر، والذي يمتدّ لمدة ستة أشهر دراسية.

وبيّنت الكلية أنه سيتم استقبال طلبات الالتحاق إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني على الإنترنت: www.ccisimsiu.net.

ويستمر القبول حتى الخميس 2 ذي الحجة 1438هـ، على أن تبدأ الدراسة يوم الأحد 11/ 1/ 1439هـ، وستكون الدراسة للطلاب في مبنى كلية علوم الحاسب والمعلومات (22) في المدينة الجامعية، وللطالبات في مبنى الكلية (324) في مدينة الملك عبدالله للطالبات.

وأوضح عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات في الجامعة الدكتور وليد بن أحمد الروضان، قائلاً: إن التسجيل مفتوح لجميع فئات المجتمع، وإن الكلية تقدّم هذا الدبلوم للسنة السابعة عشرة على التوالي؛ استشعاراً منها بأهمية تقديم البرامج التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 حيث إن أحد أهداف رؤية 2030: "تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية".

وأضاف الدكتور "الروضان": ما يميز هذا الدبلوم مواكبته لمتطلبات الثورة التقنية الحاصلة خلال الفترة الحالية؛ إذ يعمل الدبلوم على ترسيخ ثقافة التعاملات الإلكترونية ورفع الوعي بها بين شرائح المجتمع المختلفة لردم الفجوة الرقمية.

وتابع: إن تسارع التقنية والتحول إلى الحكومة الإلكترونية أدى إلى زيادة احتمال خطر الاختراق للمعلومات، ومن هنا برزت أهمية أمن المعلومات، والذي يعد أحد المواضيع التي أُفرد لها فصل كامل يقدم من خلال الدبلوم، ويستعرض الدبلوم أيضاً الجرائم المعلوماتية وأضرارها والوقاية منها، وذلك في إطار الاهتمام بمجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي شكّلت بناءً على الإحصائيات الحديثة خطراً يهدد أمن المجتمع.

وأردف: إن برنامج الدبلوم يشتمل على مقدمة في الحاسب ونظام التشغيل "ويندوز"، وبرنامج معالجة النصوص "وورد"، وبرنامج العروض التقديمية "بوربوينت"، وبرنامج الجداول الإلكترونية "إكسل"، وبرنامج قواعد البيانات "أكسس" والطباعة باللمس، ومقدمة في الإنترنت والبريد الإلكتروني، والتعاملات الإلكترونية والشبكات الاجتماعية، وأخيراً أمن المعلومات والجرائم المعلوماتية وأضرارها وطرق الوقاية منها.

وبيّن عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات أنه روعي أن تكون فترات الدراسة في الدبلوم مناسبة للجميع، من خلال تخصيص فترات مختلفة، حيث تم تحديد ست فترات للطلاب بواقع يومين في الأسبوع هي أيام الأحد والثلاثاء أو الاثنين والأربعاء، على أن يختار الطالب إحدى الفترات الثلاثة: 2- 5 مساء، 4- 7 مساء، 7- 10 مساء، أما بالنسبة للطالبات فتتم دراسة الدبلوم بواقع يومين في الأسبوع هما الأحد والثلاثاء أو الاثنين والأربعاء وتختار الطالبة إحدى الفترتين أما من الساعة 2- 5 مساء أو 5- 8 مساء. وأشار إلى أن المقاعد محدودة والأولوية لأسبقية التسجيل من خلال موقع الكلية على الرابط التالي: www.ccisimsiu.net.

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