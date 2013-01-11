بيان اتحادي: مستمرون في استعادة النقاط .. وننتظر الحكم في قضية "المولد"

شددت إدارة نادي الاتحاد على أنها ماضية في استعادة النقاط الثلاث التي خصمت من النادي بسبب قضية اللاعب "مانسو".

وأكدت في بيان صحفي أنها تنتظر النطق بالحكم في قضية اللاعب "سعيد المولد" الذي كان قد وقع عقداً مع الاتحاد ولكنه لم يمثل النادي، وجاء في نص البيان:

نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها نادي الاتحاد فيما يتعلق بملف المطالبات المالية، خاصة الخارجية منها، وحرصًا على الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الآخرين، وتحسبًا من أن تؤثر تلك المطالبات سلبًا على مسيرة الفريق الأول لكرة القدم الذي يواصل مشواره من بداية الموسم بنجاح ولله الحمد؛ فقد قرر مجلس الإدارة تشكيل وفد يمثله برئاسة "المهندس حاتم باعشن" رئيس مجلس الإدارة، وعضوية "الدكتور أحمد السقاف" أمين الصندوق، و"الدكتور ماهر عبدالفتاح" عضو مجلس الإدارة المستشار القانوني؛ للتوجه إلى إسبانيا والاجتماع بمحامي النادي "خوان كريسبو" لحصر والاطلاع على ملف القضايا والوقوف على تفاصيلها الدقيقة والتعامل معها بما يخدم مصلحة النادي وتفادي أي إجراءات مستقبلية ضده.

وقد تم الاجتماع مع المحامي في إسبانيا يوم السبت 7 يناير 2017م، وبعد مناقشات مستفيضة ومتأنية تم التوصل إلى ما يلي:

أولًا: اعتماد آلية سداد المبالغ المستحقة للآخرين بما يحفظ مصلحة النادي بالاتفاق مع كافة الأطراف.

وسيتولى محامي النادي هذه المهمة والتواصل مع لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم لحصر كافة المطالبات المالية ضد النادي أمام هذه اللجنة وإطلاع مجلس الإدارة بالمستجدات أولًا بأول.

ثانيًا: امتدادًا لجهود الإدارة وسعيها لاستعادة النقاط الثلاث، تجاوبَ محامي اللاعب "مانسو" مع هذه الجهود وخاطب لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 4 يناير 2017م بسحب طلبه تطبيقَ حسم النقاط الثلاث وإلغاء هذا الحسم، مؤكدًا انتهاء الإشكالية التي أدت إلى مطالبته بحسم النقاط الثلاث. ويؤكد المجلس استمرار جهوده لاستعادة النقاط الثلاث بإذن الله.

ثالثًا: أكد المحامي "كريسبو" أن مرحلة الدراسة والتحقيق في قضية اللاعب "سعيد المولد" قد اكتملت تمامًا من كافة الجوانب في انتظار تحديد موعد نهائي للنطق بالحكم في القضية.

وفي الختام يثمن مجلس الإدارة للمحامي "خوان كريسبو" مساهمته الفعالة وعمله الدؤوب بما يخدم مصلحة النادي.

كما يوجه شكره لكل من ساند النادي ودعمه ماديًّا أو معنويًّا في هذه المرحلة.

ويؤكد مجلس الإدارة لكافة أعضاء الشرف والجماهير الوفية أهميةَ الوقوف مع النادي واستمرار دعمهم المادي من خلال القنوات الرسمية وفي مقدمتها الاشتراك والتفاعل مع الجوانب الاستثمارية.

كما يهيب بالجماهير الواعية عدم الالتفات للشائعات المتداولة هذه الأيام، مطالبًا اعتماد المركز الإعلامي مصدرًا رسميًّا لكافة أخبار النادي ونشاطاته.