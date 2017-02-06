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"بيروزي" يستعد لـ"الهلال" بصفقة دولية!

 أعلن نادي بيروزي الإيراني القريب من تحقيق لقب الدوري في بلاده الموسم الحالي توقيعه مع اللاعب الدولي شهاب كرمي (26 عامًا)، الذي يشغل مركز المحور الدفاعي؛ وذلك ضمن التعزيزات التي تقوم بها إدارة النادي تأهبًا لمشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا بالنسخة المقبلة.
 
ويوجد الفريق الإيراني ضمن فِرق المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جواره كلاً من الهلال السعودي والريان القطري والفائز من مباراة الوحدات الأردني والوحدة الإماراتي. وسيلتقي مع الهلال في 21 من الشهر الجاري.
 
واعترف برانكو إيفانكوفيتش، مدرب الفريق الإيراني، بأن أهم ما يشغل بالهم هو الهلال؛ إذ تعتبره وسائل الإعلام هناك الفريق الأوفر حظًّا لتصدُّر مجموعته، والترشح للدور التالي عن المجموعة.
 
يُذكر أن هذا التعاقد هو الثالث للفريق بعد التعاقد مع إيغور براهيتش البالغ 29 عامًا، الذي كان متألقًا في صفوف نفط طهران، وكذلك التعاقد مع لاعب الوسط الدولي اللاعب سروش رفيعي قادمًا من نادي تراكتور سازي. علمًا بأن بيروزي هو صاحب المركز الأول في مسابقة الدوري هناك بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه.

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"بيروزي" يستعد لـ"الهلال" بصفقة دولية!
سبق

 أعلن نادي بيروزي الإيراني القريب من تحقيق لقب الدوري في بلاده الموسم الحالي توقيعه مع اللاعب الدولي شهاب كرمي (26 عامًا)، الذي يشغل مركز المحور الدفاعي؛ وذلك ضمن التعزيزات التي تقوم بها إدارة النادي تأهبًا لمشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا بالنسخة المقبلة.
 
ويوجد الفريق الإيراني ضمن فِرق المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جواره كلاً من الهلال السعودي والريان القطري والفائز من مباراة الوحدات الأردني والوحدة الإماراتي. وسيلتقي مع الهلال في 21 من الشهر الجاري.
 
واعترف برانكو إيفانكوفيتش، مدرب الفريق الإيراني، بأن أهم ما يشغل بالهم هو الهلال؛ إذ تعتبره وسائل الإعلام هناك الفريق الأوفر حظًّا لتصدُّر مجموعته، والترشح للدور التالي عن المجموعة.
 
يُذكر أن هذا التعاقد هو الثالث للفريق بعد التعاقد مع إيغور براهيتش البالغ 29 عامًا، الذي كان متألقًا في صفوف نفط طهران، وكذلك التعاقد مع لاعب الوسط الدولي اللاعب سروش رفيعي قادمًا من نادي تراكتور سازي. علمًا بأن بيروزي هو صاحب المركز الأول في مسابقة الدوري هناك بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
08:24 PM

"بيروزي" يستعد لـ"الهلال" بصفقة دولية!

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محمد السيّد - الرياض
14
9,100

 أعلن نادي بيروزي الإيراني القريب من تحقيق لقب الدوري في بلاده الموسم الحالي توقيعه مع اللاعب الدولي شهاب كرمي (26 عامًا)، الذي يشغل مركز المحور الدفاعي؛ وذلك ضمن التعزيزات التي تقوم بها إدارة النادي تأهبًا لمشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا بالنسخة المقبلة.
 
ويوجد الفريق الإيراني ضمن فِرق المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جواره كلاً من الهلال السعودي والريان القطري والفائز من مباراة الوحدات الأردني والوحدة الإماراتي. وسيلتقي مع الهلال في 21 من الشهر الجاري.
 
واعترف برانكو إيفانكوفيتش، مدرب الفريق الإيراني، بأن أهم ما يشغل بالهم هو الهلال؛ إذ تعتبره وسائل الإعلام هناك الفريق الأوفر حظًّا لتصدُّر مجموعته، والترشح للدور التالي عن المجموعة.
 
يُذكر أن هذا التعاقد هو الثالث للفريق بعد التعاقد مع إيغور براهيتش البالغ 29 عامًا، الذي كان متألقًا في صفوف نفط طهران، وكذلك التعاقد مع لاعب الوسط الدولي اللاعب سروش رفيعي قادمًا من نادي تراكتور سازي. علمًا بأن بيروزي هو صاحب المركز الأول في مسابقة الدوري هناك بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه.

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