بيشة .. بلدية النقيع توضح: هذه حقيقة الصورة المتداولة لاصطفاف العمالة

بعدما أثارت استغراب الكثير من رواد تويتر .. "إنها تشبه العرض العسكري"

أثارت صورة متداولة لاصطفاف عمال بلدية النقيع بشمال بيشة استغراب الكثير من رواد تويتر، حول طريقة التجمع للعمل بما يشبه العرض العسكري، فيما وضحت البلدية حقيقة الصورة.

ولفتت البلدية إلى أن الصورة كانت لعرض مرئي وفيلم وثائقي للإنجازات البلدية قبل أربعة أشهر، وكان تجهيزًا لقوى البلدية من عمالة ومعدات وسيارات؛ لتجهيز إمكاناتهم مع الجهات الآخرى في الحالات الطارئة.

وأوضح رئيس بلدية النقيع المكلف "سالم المعاوي" لـ"سبق" أن الصورة ضمن صور وعرض وثائقي تم إعداده عن البلدية وإمكاناتها الآلية والبشرية، وأنها ضمن فيلم وثائقي يعرض إنجازات البلدية ودورها الإيجابي في خدمة المجتمع، والمساهمة بإمكاناتها في الحالات الطارئة مع الجهات المختصة.

وبين "المعاوي" أن الصورة قديمة قبل أربعة أشهر، وغير صحيح أنها طريقة لتحضير العمالة واصطفافهم صباح كل يوم.

