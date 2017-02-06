بيشة.. "مسمى مهر" يعاني العطش.. ومتضررون يشكون إهمال المسؤولين

قالوا: الزراعة تتجاهل الحلول ومشروع الخمس سنوات سلم لمقاول دون جديد

يعاني أهالي وادي المسمى، التابع لمركز مهر بوادي ترج بمحافظة بيشة، من عدم توافر المياه في مشروع وادي السماك، وغياب الاهتمام من الجهة المعنية.

وقال عايض الحارثي "أحد الأهالي" إن بادية وادي المسمى يعانون من عدم توفير المياه في مشروع وادي السماك، وعدم اهتمام الزراعة بهذا المشروع, حيث يوجد بئر محفورة في نفس الوادي منذ خمس سنوات ولم تستثمر, لافتاً إلى أن المشروع سلم لمقاول، وحتى الآن لم يحرك ساكناً في إيجاد حلول لهم, داعياً الجهات المعنية بالمتابعة وإنهاء مشكلتهم.

