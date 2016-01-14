بيشة.. مصرع شرطي إثر حريق اندلع بمنزله أصاب زوجته وطفليه

هرع "المدني" للموقع واقتحمه فوراً حيث سيطر دخان واسْوِداد كربوني

لقي أحد منسوبي شرطة محافظة بيشة، العريف حنيف السعدي الأكلبي، مصرعه؛ إثر حادث حريق اندلع أمس، بصالة منزله بمركز الجنينة، وأصيب خلاله زوجته وطفلاه بإغماء نتيجة اختناق، وما زالت الحالات تلقى العلاج بمستشفى الملك عبدالله، فيما أديت صلاة الميت على العريف "الأكلبي" بجامع إمام الدعوة بمحافظة بيشة، ودُفِن بمركز الجنينة.

وخيّم الحزن والأسى على أقارب وأصدقاء وزملاء العريف "الأكلبي"؛ لما عُرِف عنه من دماثة الخلق والطيبة، والتعاون مع الجميع، والحرص على العمل، والإخلاص لما فيه خدمة دينه ووطنه.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أنه أبلغنا، أمس الجمعة، عند الساعة 13:02 بوقوع حادث حريق في منزل أحد المواطنين بقرية الجنينة بمحافظة بيشة، وعند وصول الفرق للموقع تم فتح باب المنزل عنوةً بواسطة معدات رجال الإنقاذ، ووُجد حريق في صالة بالدور الأرضي مع دخان واسْوِداد كربوني بكامل المنزل كنتيجة لتوابع الحريق.

وبيّن: "اتضح أن هناك 4 حالات "رجل وزوجته وطفلة وطفل"؛ وهم أفراد الأسرة قاطنو المنزل "سعوديو الجنسية" في حالة إغماء نتيجة الاختناق بالدخان المتصاعد، وقد تم إخراج المحتجزين من قبل الفرقة، وجرى نقلهم لمستشفى الملك عبدالله ببيشة".